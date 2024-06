Bir bayrama daha girmek üzeriyiz.

Bayram deyince artık tatil geliyor akla.

Eski bayramlar hatıralarda yaşarken şimdi tatil olanları yapılıyor.

Tabi ki tatil yapacak gücü olanlara.

Bırakın otel parasını ödemeyi uçak bilet fiyatları bile cep yakıyor.

Kamu çalışanları için 9 gün tatil verilmedi.

Türkiye’de ne varsa KKTC’de de o olacaktı ya hani.

Olamayacak çünkü devletin 2 günlük ek mesai ödeyecek gücü yok.

Bir Türkiye değiliz yani…

Peki ne olacak?

Hastalık raporları havada uçuşacak.

Tatil planları yarıda kesilmeyecek.

O verilmeyen iki gün izinler yazılacak.

Kafa olarak 9 gün tatili kabul ettik, resmi olarak etmesek de bize her gün bayram…

***

KKTC’de muhaceret deyince akla ne gelir?

Af gelir!

Nasıl mı?

18 yılda 11 kez af çıkartırsanız bu işin sulandırıldığını ispat etmiş olursunuz.

18 yılda 11 kez af çıkartmak bu ülke yol geçen hanı oldu demektir.

Bu ülkeyi yol geçen hanı olarak görmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek olur.

Hırlısı hırsızını bu ülkeye doldurmak demektir bu.

Gerçekten affedilmesi gereken bir durum varsa ona zaten sözümüz olamaz.

Bu sürede bu kadar çok af olayı varsa bir yerde bir sorun var demektir bu.

Aslında kimse ne yaptığını bilmiyor…

***

Polisimize karşı darp olaylarındaki artış dikkat çekiyor.

Bu tür haberlerin sayısı gittikçe artıyor.

Bu hem suç olaylarındaki artışın bir göstergesi hem de suçluların arsızlığının bir göstergesi.

Ve en önemlisi yasalarımızda ki bir yanlışlığın ispatı...

Polise karşı işlenen suçlarda caydırıcılık yok.

Polisi darp etmek, yüzüne tükürmek, itip kakmak hafif suç sayılıyor muş?

Niye ki?

Bu insanların hakkını hukukunu koruyamıyor mu bu devlet?

Polisimiz şamar oğlanı mı?

Haysiyetleri onurları hukuksal hakları yok mu?

Elin at hırsızı gelecek benim polisimi darp edecek öyle mi?

***

Teknoloji adası KKTC’de şimdi de bir 5G rüzgarı esiyor…

3G’yi yedik yuttuk.

4.5G’yi sular seller gibi hallettik.

Paçamızdan süper hızlı internet akıyor şimdi de 5G çılgınlığı başladı.

En son Telsim 5G şovu yaptı…

Alkışlar kutlamalar mutlu yüzler…

Yahu bırakın Allah aşkına 3G interneti 4.5G diye kakaladınız şimdi bir de 5G hayalleriyle milleti unutmayın.

Dünya paralara 3G internet kullandırıp 5G havası atmayın!

***

İthal edilen donmuş kuzu etleri kasaplarda kapış kapış satılmış.

Kilosu 375 liradan.

Demek ki neymiş istenirse dar gelirli de et yiyebiliyormuş?

Dünyanın eylemi yapıldı yer yerinden oynadı…

Niye?

Dar gelirli et yiyemesin diye mi?

375 liralık ithal et kasap reyonunda dururken yerli etin kilosu da 800 liraları bulmuş.

İnsaf gerçekten…

Sen taa Yeni Zelanda’dan soğuk zincirle çık KKTC’ye gel 375 liraya kar ederek satıl, Mesarya’dan gelen et 800 lira olsun.

Bunu bana kimse açıklayamaz.

Afiyetle tüketin…

(NOT : Bayram tatili nedeniyle biz de yazılarımıza ara veriyoruz. Tüm okurlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramını kutlar esenlikler dileriz. L.Ö.)

...

“Layıksınız...”

“İthal donmuş etler 2 günde tükenmiş.

Bu ülke insanına hiç yakışmayan, yoksa çok mu yakışan haller ve yorumlar!

Olan ne?

Hayret mi ediyorsunuz?

Ucuz ete hücum.

Çünkü,

Bu ahali,

Karnı "tok" ama gözü "aç" bir kalabalık.

Ne bulursa yemeye meraklı...

O nedenle değil mi ki;

Çocukların yüzde 80'i Obez

Büyüklerin yarısı sağlık sorunu ile boğuşuyor.

Tüccarı sahtekar ve hırsız,

Sattıkları birçok ürün ya sahte ya aşırı zehirli, katkı malzemesi derseniz gırla...

Zeytinyağı ucuz yemeklik yağla karıştırılmış sahte

Bala şeker karıştırılmış sahte

Hellim, peynir, yoğurt, toz sütten yapılmış sahte

Tavuk kilo bassın diye, su enjekte edilmiş sahte

Kıymaya yağ, sakatat ve boya katılmış sahte...

Daha sayayım mı...

Şikayet eden var mı, yok.

Araştırana yazana kulak veren var mı, yok.

O zaman,

Beş beter olunuz,

Layıksınız...”

(Ülker FAHRİ)



MESAJ KUTUSU

Sayın Kudret ÖZERSAY, sahte diplomadan yargılanan kamu çalışanlarının bir kısmının maaşlarının yarısı kesilirken bir kısmı da ita amirlerinin koruma içgüdüsü nedeniyle tam maaş almaya devam ediyorlar. Hukukta bunun bir anlamı vardır değil mi?..

...

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, Milli Eğitim Bakanı olarak ücretli yardımcı öğretmen diye bakanlık yasa ve tüzüklerinde bir tanımlama var mı? Velilerden maaş isteyen okul yönetimlerine bir yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz yoksa yine mi göz yumacaksınız?

...

Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, ithal etten dolayı alan da satan da memnun ama sizin bu günkü eylemde yerlere süt dökeceğinizi duyduk. Kamuoyu zaten size ve zihniyetine kızgın bakalım bu eylemden sonra ne düşünecek? Yere dökeceğiniz sütü bari bayram öncesi dar gelirlilere dağıtın!

...

Sayın Erhan ARIKLI, gördüğünüz gibi bir kez daha anketlerde baraj altı kaldığınız ortaya çıktı. Anketlerde baraj altı seçimlerde vekil çıkarmanın bir formülü var mıdır diye merak ettik. Sonuçlar kırbaç gibi gelecek sizlere desenize...

...

Sayın Reha ARAR, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel hanıma 20 Temmuz’da ülkeye gelmesi beklenen Erdoğan ve Özel’in eşlerini anlamlı bir yemekte buluşturma teklifinizin epey rağbet gördüğünü öğrendik. Hem Türkiye hem de KKTC’nin iç barışı yönünden olumlu etkileri görülebilir değil mi?

...

Sayın Radiye ERK, devlet kaynaklarının fazla uğramadığı Atatürk İlkokulu’nda bazı öğrencilerin kolej sınavlarını kazanması tamamen sizin eseriniz olarak kabul gördü. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Dileriz tüm öğretmen camiasına da iyi bir örnek teşkil eder...

...

Sayın Ünal ÜSTEL, yangın mevsimi geldi çattı ve sivil savunma hala 70 çalışan eksiğiyle büyük özveriler göstererek çalışmaya gayret gösteriyor. İstihdam yasağının geldiğini biliyoruz ama hassasiyet gösterilmesi gereken kurumların bunun dışında tutulması yönünde de karar alındı diye duyduk...

...

Sayın Murat ŞENKUL, kesinti olmamasına rağmen Girne’ye halen yeterli suyun verilmemesi özellikle kavurucu sıcaklarda vatandaşa resmen işkence olarak yorumlanıyor. Bazı bölge halkı da bir kasıt olup olmadığı yönünde sorular yöneltmeye başladılar...

...

Sayın Ahmet İŞCAN, yurt dışına beyin göçü modasına sizin ile de uymuş ve ülkede iş bulamayan oğlunuzu başka bir ülkeye göndermek zorunda kalmışsınız. Ülkeyi yönettiklerini zannedenler bunun ile gurur duyuyor mu acaba diye merak ettik.

...