Her koleje giriş sınavı öncesi ve sonrasında yaşanan tablo yine değişmedi.

Sosyal medyadaki yorumlar tüm çıplaklığı ile acı gerçeği önümüze koymakta yine.

Kazanan veya sınavda başarı gösteremeyen tüm evlatlarımızın yolu ve gelecleleri açık olsun ama tek bir sonucu var sınavın.

Hepimiz katiliz!

Hırslarımız ile onların iyiliğini istiyoruz diyerek içlerindeki çocuğu öldürüyoruz.

Katiliz bu yüzden...

Yapmayın, yapmayalım, onlar daha çocuk.

Ve içlerindeki, çocuğu öldürmessek ellerimiz ile, hırslarımız ile hep içlerindeki çocuk ile yaşayarak mutlu olacaklar, mutlu edecekler çevrelerini ve hayatlarına girenleri.

Ya da mutsuz edecekler mutsuz yaşayarak.

Nedeni anne baba olarak sensin önce, sonra da bizler ve hepimiz aslında hem neden olan hem de tek suçlu.

Hırslarımız alet ederek çocuklarımızı dış çevre karşısında hırpaladığımız ve hatta dövmekten beter ettiğimiz için..

Yapma, yapmayın, yapmayalım..

Onlar daha çocuk...

Ne yarış atı ne de deney kobayı onlar..

Sadece çocuk, bizim çocuklarımız.

İyi insan olmalarını öğretelim sadace. Gerisi gelir elbet.

Ama hırslarımızı hedeflerine ulaştırmak için, çevremiz ile yarışmak için onları bencil ve acımasız birer robota döndürmeyelim.

Yapmayın, yapmayalım, onlar daha çocuk.

Dürüstçe cevap versin her anne ve baba.

Kolej sınavlarında yarışan gerçekten çocuklarımız mı yoksa aileler mi?

Daha iyi bir eğitim ve gelecek için mi çocuklarımızı sınavlara sokuyoruz yoksa konu komşu ne der, falancanın çocuğunu geçti diyerek kendi egomuzu doyurmak için çocuklarımızı böylesi çirkin bir yarışa alet mi ediyoruz?

İtiraf edin hadi, her anne ve baba vicdanını eline alıp bu soruya cevap vererek çocukları için geleceğini planlamalı.

...

Peki ya siyasetçilerimize ne demeli?

Ailelerin çocuklarımızı birer yarış atına döndüren hırslarını kendilerine politik çıkar sağlamak için kullanan, köşelerde gölgelerde bekleyen siyasetçilerimizin arasında ise ne vicdanı kanayan ne de utanan var...

Şaşırmadık elbette!

Vicdanları rahat veya temiz mi, kim bilir.

İyi ve vicdan sahibi insanları yetiştirerek topluma kazandırmak olduğu ilkesinden her geçen gün ne kadar uzaklaştığımızın ibretlik vesikası eğitim sistemimiz.

Eğitim sistemimizin birincil amacı böylesi bir ilke midir ya da eğitim sistemimiz ilkeleri arasında böylesi bir amaç var mıdır?

Kağıt üstünde vardır, olsa olsa...

...

Özel kolejlerin kapısından giremeyen, müfredatlarını denetleyemeyen bir Bakanlık ile eğitim sistemi düzelebilir mi, gencecik beyinlerimiz geleceğe hazırlanabilir mi yoksa ailelerin hırsları, öğretmenlerin özel ders motivasyonları arasında birer kobay faresine dönmekten bir adım öteye gidemiyor mu toplumumuzun gelecekleri?

Sendikaları karşıma almayım, öğretmeni kızdırmayım, ailelerin hepsini memnun edeyim diyerek koca bir sistemi ilkesizleştirerek Devletin ve toplumun altına kendi elimizle bomba koyduk, kimin umurunda...

Koltuklara hem seçilmişler hem atanmışlar oturmaya devam etsin, tek gayesi bu olan bir statükoya döndürdük koskoca Devleti.

Kıbrıs Türkünün Devletine inancını ve güvenini de öldürdük, yarattığımız torpil, kayırma ve adaletsizlik ile...

Hepimiz katiliz!

Hırslarımız ile onların iyiliğini istiyoruz diyerek içlerindeki çocuğu öldürüyoruz.

Katiliz bu yüzden!

Yapmayın, yapmayalım, onlar daha çocuk...



MESAJ KUTUSU

Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, eğitimde sorunlar bitmez iken, son günlerde de Lefkoşa TMK içerisinde yaşanan dönem sonu sınavlarının sorularının öğrencilere el altından verilmesi skandalını kapatmak için yoğun emek verildiği gözlerden kaçmıyor diye duyduk. Ne diyelim kolay gelsin ne de olsa yılların kurt politikacısı olarak bunun da üstesinden gelirsiniz elbette değil mi?

...

Sayın Havva DAĞSEVER, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu başkanı olarak bir çocuğun sınıfı geçmesi için bazı öğretmenlerden torpil istendiği yönünde iddialar koridorlarda konuşulmaya başladı, yakında basında patlarsa şaşırmayın olur mu?

...

Sayın Hüseyin PAŞA, Teknecik ve Kalecik bacalarından zehir dağıtmaya devam ederken bazı iddialara göre filtre takılmamasını resmen Kıb-Tek’in istemediği konusunda ihbarlar gelmeye başladı. Yönetim Kurulu Başkanı olarak detaylı açıklama yapmanız bekleniyor!

...

Sayın Ahmet TUĞCU, Ercan’ın yüklü elektrik borcu nedeniyle ödenmediği taktirde Cuma günü burada şalterleri indireceğiniz konusundaki açıklamanız bir çok kesimde merak konusu olmuş ki heyecanlı bir bekleyiş başladı. Bakalım sendikanız verdiği sözü tutacak mı yoksa geçmiş yıllarda olduğu gibi yan mı çizecek?

...

Sayın Fikri ATAOĞLU, bakanlığınız kadrosunda bulunan ve sahte diplomadan dolayı soruşturma başlatılan bir kişinin halen tam maaş aldığını biliyor muydunuz? Yasal olmadığı için ileride sizin başınız da ağrıyabilir haberiniz olsun istedik. Bir de tabi ki adaletsizlik ayrı bir tartışma konusudur!

...

Sayın Yakup İSKENDER, Posta Dairesi Müdürü olarak Erenköy Posta Şubesinde bir vekilin kayın pederinin işe hiç uğramadığını biliyor muydunuz? Burada çalışanlar fena halde öfkeleniyor, devletin kasasından çalışmadan maaş çekmek biraz da devleti çalmak anlamındadır değil mi?

...

Sayın Hüseyin EMİNOĞLU, Kafesli Mahallesi muhtarı olarak bölgeyi haşerata karşı bizzat kendinizin ilaçlaması bölge halkının memnuniyeti ile karşılanıyor. Umarız diğer tüm muhtarlar da bölgelerine daha fazla icraat yapmak için örnek alırlar. Tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

...

Sayın Nahit ÖNCÜ, UBP ilçe başkanlığına bir kez daha getirilmeniz için muhtarlar da dahil tüm örgütlerin ortak karar ürettiklerini biliyor muydunuz? Genel merkez de sizi tek aday olarak çıkaracak diye duyduk, şimdiden hayırlara vesile olsun. Bundan sonrası da artık milletvekili adaylığı olur değil mi?

...

Sayın Tözün TUNALI, DP’de parti içi muhalefette olan bazı önemli şahıslarla dirsek temasını artırmanız dikkatlerden kaçmamış ki bu konuda çok sayıda mesajlarınız gelmeye başladı. Hayırdır geriye dönüş sinyalleri mi vermeye başladınız yoksa...

...

Sayın Aziz KAYA, Lefke ve yöresinde vatandaşın denize ulaşımında bazı özel şirketlerin sıkıntı yaşattığı yönünde ihbarlar gelmeye başladı. Hiç gecikmeden müdahale etmeniz kıyalarda yasaların uygulanmasını sağlamanız isteniyor...

...