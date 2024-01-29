HATIRLATMA DOZLARINI

NEYE VE KİME GÖRE YAPACAKSINIZ?

DÜNYANIN HİÇ BİR YERİNDE

YAPILMIYORKEN…



Bu COVİD 19 HATIRLATMA DOZUNU hangi verilerinize dayanarak çağrıda bulunuyorsunuz? Daha açık söylemek gerekirse , şimdi sizler Covid diyorsunuz diye onun üzerinden gidiyoruz. Covid-19 aşılarının hatırlatma dozları, bilimsel çalışmalar ve sağlık otoritelerinin yürüttüğü araştırmalara dayanarak belirlenir öyle değil mi? Bu dozlar, aşının uzun vadeli etkinliği, bağışıklık süresi ve yeni varyantlara karşı koruma gibi faktörlere göre değerlendirilir doğru mu?



HANİ NEREDE SİZİN ARAŞTIRMA RAPORLARINIZ?

*Öncelikle, aşıların klinik denemeleri sürecinde elde edilen veriler incediniz mi?

*İncelediğinizi iddia ediyorsanız eğer , bu veriler aşının ilk dozlarının ne kadar süreyle etkili olduğunu ve gerekirse hatırlatma dozlarına olan ihtiyacı gösteren rapor nerede ?

*Aşıların uzun vadeli etkinliği, bağışıklık yanıtlarının sürdürülebilirliği üzerine yapılan araştırmalarınız nerede ?

*Sizler hangi araştırmayı yaptınız?

*Yaptığınız bir araştırma varsa eğer bunu neden kimse bilmiyor?

*Aşılanmış insanları bir programa dahil ederek, çağrıda bulunarak bağışıklık sistemlerinin hangi durumda olduğunu araştırdınız mı?

*Bu “HATIRLATMA DOZUNUN” tekrardan yapılmasını hangi veriye dayanarak çağrıda bulunuyorsunuz?

*Sizler “HATIRLATMA DOZUNUNUN” gerekli olduğunu hangi bilimsel verilere ve neye göre değerlendirip karar verdiniz?

*Sizler sayın sağlık yetkilileri, insanların düzenli olarak güncel sağlık bilgilerini takip ediyor musunuz?

* Aşı HATIRLATMA DOZUNUN belirlenmesinde etkili olan faktörler arasında neler yer alıyor bunları araştırdınız mı?

*Aşının özelliklerini, bağışıklık yanıtının süresini, hedeflenen hastalığın bulaşıcılığını, bağışıklık düzeyi ve salgın durumunu araştırdınız mı?

*Bu, aşıların güncellenmesi veya hatırlatma dozlarının yapılması gerekip gerekmediğini NEYE GÖRE TESPİT ETTİNİZ?



Yani tüm bunlar ve buna benzer olguları araştırdınız mı? Sonuç olarak, aşı hatırlatma dozları, bilimsel araştırmalar, epikriz raporları ve epidemiyolojik verilere dayanarak belirlenen bir strateji ile bağışıklık sistemini güçlendirmek ve toplumları korumak için uygulanır. SİZLER TÜM BUNLARI YAPTINIZ Mİ? Yapmışsanız RAPORLAR NEREDE??? Yoksa sizlere verilen emir ve takvimleri uygulayıp yine seyirci durumuna mı geçeceksiniz?

Onlarca insanın neden, nasıl ANİDEN ÖLDÜĞÜNÜ daha araştırma zahmetinde bulunmayan sizler, hala ne olduğu bilinmeyen, koruma gücü ispatlanmayan, bazı güçlerin zoru ile aynı hatayı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Evet AŞILARIN hayat kurtardığını bilimsel olarak ispatlamadığınız sürece, ben dahil tüm insanlarda aynı düşünceye devam edecektir.

Gösterin bizlere tek bir ülke ki, hatırlatma dozu adı altında insanlara çağrı yapıyor veya zorunlu kılıyor. Sizler neye ve kime göre bu hatırlatma dozlarına başlamaya hazırlanıyorsunuz?

Genellikle aşıların hatırlatma dozları, bağışıklık yanıtlarının zaman içinde azalabileceği durumlarda uygulanır. Ancak, her aşı ve bağlam farklı olduğu için güncel bilgileri sağlamak önemlidir.

Sonuç olarak, Covid-19 aşılarının hatırlatma dozları, bilimsel araştırmalara, klinik verilere ve sağlık otoritelerinin rehberliklerine dayanarak belirlenir. Böyle bir çalışmanız var ise koyun masaya hepimiz görelim. Bu insanlar kendilerine yapılanın ne olduğunu bilmek istiyorlar. 65 yaş üstüne korku salarak, olmuyor bu işer. Araştırmalarınız yapıp doğru ve kesin bilgiler ile insanları korumaya almak sizlerin görevi. Sistemin kurbanı ederek değil.

Sen çok mu biliyorsun diyenlerde de şunu söyleyebilirim

Aşı olup da salgın sürecinde ölenlerin verilerini sizlere sunmalarını talep ediniz. Daha sonra aşı olup da, kalp krizi ve yetmezliğinden ölenlerin verilerini talep ediniz. Aşı öncesi kalp krizi ve yetmezliğinden ölenlerin verilerini de talep etmeyi unutmayın. Ayan beyan meydanda olan veriler bunlar. İlkokul çocuğunun bariz aradaki farkı görebilecek kadar farklı veriler.

Çeşitli ülkelerde aşının yaratığı ölüm, kalıcı sakatlık ve bir çok mağduriyetten ötürü açılan davalar kazanıp aşı firmalarının ömür boyu ödeyeceği tazminatlara da şahit olduk. Bu durumda AŞININ ZARARI da ispatlanmış oldu. Burayı AKLI OLANLAR İÇİN BİR DAHA YAZIYORUM. “AŞILARIN ZARARI İSPATLANMIŞTIR”…



SİZLER HALA “HATIRLATMA” DİYEREK

KALAN İNSANLARIMIZI DA BELİRSİZLİĞE SÜRÜKLEMEYE DEVAM EDİNİZ…

KOLAY GELSİN…

KARAKUŞ