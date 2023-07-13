Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi;

Yeni Ercan 20 Temmuz’da açılacak…

Kime dedi;

Emrullah Turanlı’ya…

Türkiye Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı daha iki gün önce yaptığı ziyarette ne dedi;

Yeni Ercan 20 Temmuz’da açılacak!

Kendisi Turanlı’ya değil KKTC kamuoyuna söyledi…

Türkiye Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin’in zaten bir ayağı KKTC’de Ercan’ın 20 Temmuz’da açılması için kesintisiz hizmet veriyor!

Yani Türkiye, topuyla tüfeğiyle açılışın 20 Temmuz’da olması için çalışıyor…

Bu konuda tek konuşmayan Ercan’ın büyük hissesine sahip olan Emrullah Turanlı.

Dut yemiş bülbül gibi!

Aslında açılsın mı açılmasın mı çok da önemli değil…

O parasının peşinde!

Şimdiye kadar hep oyaladı, bizim siyasileri kucağa oturttu ama Erdoğan devreye girince pissi kedi kesildi ama şimdi köşeye fena sıkıştı…

Parasını alır ya da almaz o da bizim değil kendi sorunudur!

Ama şunu da eklemek gerekir ki hükümetler de sözleşmede olduğu halde bazı sözlerini kendisine karşı tutmadılar, tutamadılar…

…

Özellikle Ercan çalışanları ve buradaki örgütler Bakan Arıklı’yı topa tutuyor…

Yetki Arıklı’da diye!

Bu konularda uzmanlığı filan yokmuş…

Arıklı’nın artık şu açıklamayı yapması gerek;

Yeni Ercan’ın açılışı artık tamamen Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin kontrolündedir…

Bunu dese bu kadar eleştirilmeyecek!

Hatta şunu da ekleyebilir;

Biz 13 senedir beceremedik, Turanlı’yı dize getiremedik, hakaretlerini yuttuk ama artık Ercan konusundaki yetki bizim elimizden alınıp Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne verilmiştir, bu da Ercan’ın 20 Temmuz’da açılacağının garantisidir…

Bu kadar işte!

Bu konuda gurur yapmanın hiç gereği yok…

20 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdelayı kesecek ve işlem tamamlanacaktır!

Şunu da özellikle belirtmek isteriz…

Tam donanımlı, uluslar arası uçuşlara hazır olan Yeni Ercan artık tamamen DHMİ’nin kontrolünde olacaktır, bundan böyle de yetki artık tamamen onların elindedir!

Yalansa yalan desinler!

Beceremezsen bir beceren çıkar elbette…

…

Yeni Ercan’ın açılış tarihi yaklaşırken en çok söylenen uluslar arası uçuşlara hazır olacağı…

Artık dünyaya bağlanacakmışız!

Böyle açıklamalar birbiri izlerken bizim de aklımıza soru işaretleri takılmıyor değil!

Öyle abartılı yorumlar yapılıyor ki sanki de KKTC’yi dünya tanıyacak ve uçakların biri inip biri kalkacak…

Ha keşke böyle bir şey olsa ne güzel olurdu değil mi?

Memlekete her yıl 10 milyon turist gelse…

Ülkenin geliri artıp insanların refah seviyesi ikiye hatta üçe, beşe katlansa!

Hayali bile güzel…

Ama hayal işte!

Bir de şu uluslararasının bol geçtiği açıklamaların altını doldursalar, biz de artık tünelin ucundaki ışığı görüp yüreğimize su serpilse fena mı olurdu yani…

Nerde o günler!

…

Arazi ilanı…

Bir gazete ilanında aynen şöyle yazıyor;

İskele’de satılık kırsal kesim arsası.

Şok fiyat!

Dönümü 22 Bin Sterlin…

İyi güzel de adı üstünde kırsal kesim arsası bu!

Hani şu hükümetler genelde seçim öncesi eşe dosta partiliye seçim rüşveti olarak dağıtır ya…

Bunların satılabildiğini de şimdi öğrendik!

Bu arada kırsal kesim arsaları gençlere sözde ev sahibi olsunlar diye veriliyor ya, adanın her yerinde el altından satılıyor…

İlanı veren kimse helal olsun!

En azından gizli kapaklı satmıyor…

Firar meselesi çözüldü mü?

3 Kafadar mahkum geçenlerde mahkeme dönüşü şehrin göbeğinde, herkesin gözünün önünde firar ettiler…

Önemli mesele doğrusu!

Cezaevine giderken önce kelepçelerini çözeceksin, sonra içerideyken aracın kapısını açacaksın sonra da ne büyük mucize doğrusu orada içi boş bir araca binip kaçacaksın…

Kandık mı biz kanmadık!

Ama önemli olan bizim değil güvenlik güçlerinin kanıp kanmaması…

Belli ki tamamen organize bir firar olayı gerçekleşmiş!

Biz de çok şey istemiyoruz zaten;

Dosya kapandı mı yoksa bu işe bulaşanları yakında yargı önünde görecek miyiz?

Kadınlar da dertli…

Hayat pahalılığı biz erkeklerden daha ziyade kadınları yaktı…

Güzellik masrafları uçtu çünkü!

Şikayet eden arkadaşlar diyor ki;

Bir fönü bile 300 TL’ye çeken yerler var…

Daha iki yıl önceye kadar 10 liraymış!

Tırnak yapımı 500 TL olmuş, dip boya bin 500 TL’ye çıkmış filan…

Bir kadın şu sıralar gelirlerinin en az 5 bin lirasını kuaförlere, güzellik merkezlerine veriyor!

Bizim sorunumuz olmasa da onlara öneri yapabiliriz…

Fon oluşturup evdeki masraflardan kıssınlar, temizlikçi filan kullanmayıp kendileri yapsınlar!

Alın size işte yüklü bir para…

Bize dokunmayın da bin yaşayın!

Babaları çocuklarıyla vurmak…

Bir milletvekilinin oğlu Ferrari almış sosyal medyada paylaşmış…

Safça ve sonunun nereye varacağını hiç akıl edemeden!

Bunun adı gençlik ve acemilikten başka bir şey değildir…

Bir internet gazetesi manşet yapınca iki gündür sosyal medya kaynıyor!

Vatandaş zaten yaşam koşullarının olumsuzluğunu yaşarken çatacak yer arıyor…

Böyle haberler de kendilerine iyi kaynak oluyor!

Aslında yapılan ağır eleştirilerde tepki genç adama değil, babası olan milletvekiline…

Doğru mu bize göre değil!

Asıl soruşturulması gereken lüks aracın nasıl alındığıdır…

Hırsızlıkla mı alınmış, soygunla mı alınmış, ya da devletin ensesinden mi sahip olunmuş!

Araştırıp da bulursan patlat manşeti!

Ne demeye getiriyoruz;

Oğla alınan araç ile baba vurulmaya çalışılıyor…

Ama asılda olan burada gençlerin vurulması!

Sonunun nereye gidebileceğini tahmin etmeden…

Çok acımasızca!

Bu toplum artık bunları görmeye başladı ya…

Çok yazık!

Siyasetin de insafsızlığın da gözü kör olsun…

…

MESAJ KUTUSU

Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Ercan konusunda eleştiriler tavan yapmışken bundan böyle artık yetkinin tamamen Devlet Hava Meydanları İşletmesinde olduğunu söylemeye ne dersiniz. Hem böylelikle siz değil Türkiye’deki ilgili bakan sorumluluk altında olur. Bu arada şu meteoroloji kulesi konusunda da bir açıklama yapmak şart oldu sanki değil mi?..

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Sayın Ali KAMACIOĞLU, Asgari ücret konusunda daha önce değil de son gün bir açıklamada bulunmanız biraz manidar olmadı mı? Yani yeni ücretin belirleneceği dünkü günde önerilerinizin dikkate alınacağını düşünmek Sanayi Odası başkanına çok da yakışmadı!

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Sayın Gürsel UZUN, Toprak Ürünleri Kurumu’nda başlatılan yolsuzluk soruşturması genişledikçe ibre size de dönmeye başladı. Eski yönetimin pek yakında belgelerle kamuoyuna açıklama yapacağı söyleniyor, şimdiden gardınızı almanız öneriliyor, haberiniz olsun istedik!

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Sayın Cafer GÜRCAFER, 20 yıldan beridir Herpa mağdurları olarak bilinen vatandaşı örgütleyip bir çatı altında toplamanız kendileri için büyük umut kaynağı oldu. Umarız devlet erkanı da bu konuda desteğini esirgemez ve konuya duyarlılıkla yaklaşır. Bu konuda da bir girişimde bulunmanız yararlı olacaktır…

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Sayın Reşat AKAR, başkanı olduğunuz Gazeteciler Cemiyeti’nden bazı üye arkadaşlar niye etkinlik yapılmadığı sorgulamaya başladılar. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak sektörle daha yakın olmanız gerektiği yönünde mesajlarınız geliyor…

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Sayın Hüsnü FALYALI, Türkiye medyası bir kez daha adınızın hayli geçtiği açıklamalarla doğru ya da yanlış manşetler atmaya başladı. Bu konuda hem Türkiye hem de KKTC kamuoyunu aydınlatma sırası artık gelmedi mi? Sessiz kalmanız yanlış algılara neden olabilir…

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Sayın Metin FEYZİOĞLU, önceki gün Alsancak’ta çocuklara yönelik düzenlenen Bilimfes festivalinin diğer ilçelerdeki çocuklar için de düzenlenmesi için bazı bölgelerden mesajlar gelmeye başladı, bu konuda öncülük etmeniz isteniyor, zira görenler hayranlıklarını gizleyemiyorlarmış…

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Sayın Raif İlker BURAN, Yeni Ercan’da yeni kulenin olmaması konusunda sosyal medya yıkılarken, ilgililer bu konuda büyük bir ihmale imza attılar peki siz bu konuda daire müdürü olarak niçin bir uyarıda bulunmadınız bu konu da ayrı bir tartışma konusudur değil mi? Ufak da olsa bir açıklama yapmakta yarar görüyoruz…

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Sayın İsmail ARTER, seçim sonrası emeklilik günlerini yaşarken zamanınızın büyük bir bölümünü kitap okumakla geçirdiğiniz görülüyormuş. Bu arada Salı akşamı Ersan Saner’in de olacağı tarihi bir toplantıya katılacağınızı duyduk hayırdır ihtilal filan mı başlatıyorsunuz diye merak ettik doğrusu…

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Sayın Hasan ADAHAN, dün bir gazetemize yaptığınız açıklamalar kafalarda büyük soru işaretleri yarattı. İlgili bakanlığın bu konuda yeni bir soruşturma başlatacağı konuşuluyor, önümüzdeki günlerde ortalık fena karışacak desenize…

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