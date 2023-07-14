Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bizde her seçim öncesi aynı terane yaşanır!

Siyasilerin, siyasetten beklentilerini bilmeyiz ama, bildiklerimiz de yok değil…

Adaylar var, aday adayları var, kendini seçimden önce seçilmiş görenler var...

Hatta ve hatta bazı bakanlıkları çok önceden garanti altına aldıklarını söyleyenler bile var!

Uzaktan bakıldığında bu heyecan iyidir...

Hayal etmek de iyidir!

Bunları birleştiren bir de kendini iyi anlatan, seçmeni inandırmasını bilenlerin seçimi olacak gibi geliyor bizi bu kez...

Olması gereken de bu zaten!

Bu ülkede seçmen ve seçilen statükosu yıkılmadığı taktirde zaten ülkenin önünün açılmasına ihtimal bile yoktur...

Bir takım seçmeni, bireysellikten başka bir şey düşünmeyenleri bir yana bırakıyoruz!

Ama bu ülkede ciddi bir sessiz çoğunluk vardır ki o da artık sadece adalet, eşit muamele istiyor...

...

Örneğin ihaleler...

Hiç bir ihale yoktur ki ardında siyasiler olmasın!

Çünkü bizde ihale demek rant demektir...

Onun için her siyasetçinin hatta her bakanın ihaleleri kazanmasın istediği işletmeler vardır!

Burada ciddi bir iş takipçiliği başlar...

İhalelerin şartnameleri adrese teslim haline getirilir, haksız rekabet ortamları yaratılır ve hem işletme kazanır hem de onu destekleyen siyasetçi...

Bir siyasetçi niye iş takipçiliği yapsın ki?

Elbette kara kaşı kara gözü için değil...

Vardır elbette bir avantaları, hele de ülkede seçim havası var ya, bütün ülkeyi gezecek, yeme içmeler düzenleyecek paraları nereden bulsunlar ki?

...

Devlet bankalarından kredi koparmak için de siyasileri büyük görevler düşer...

Kredi isteyenleri yanlarına takarlar ve kapı kapı gezerler!

Devletin üst makamlarında oturanların kapında saatlerce beklerler...

Siyasetteki tüm güçlerini bu krediyi koparmak için kullanırlar!

Genelde de koparırlar...

Ama koparamadıkları zaman ya da yasal sıkıntılar önlerine konulduğunda da küserler, hatta hükümeti bozmakla bile tehdit ederler!

Bir süre küserler ama artık bu onlar için bir meslektir ta ki yeni kişi ve yeni kredi istemleri oluncaya kadar...

...

Yeni verilen vatandaşlıklar da ona keza...

Gidin bakanlığa hemen her gün göreceksiniz ki yanında bir kaç kişi ile odaları dolaşan, bu konuda iş takibi yapan çok sayıda siyasetçi görürsünüz!

Burada avanta tamamen siyasi ranttır, üç-beş oy kapma meselesidir sadece...

Çünkü biz de ne kadar oy o kadar koltuğu kaptırmama demektir!

Toplum için değil bireyler için iş takibi yapacaksın ki günü geldiklerinde seni görsünler...

Bu arazi dağıtımlarında da böyledir, istihdamlarda da, terfi ve nakillerde de!

İş takibi yapan kazanır, yapmayan değil meclise girmek meclisin kapısını önünde bile geçemez...

...

Hep yazarız ya…

Bütün bunların toplamına kasaba politikacıları diyoruz!

Toplumun geneli için ülkenin önünü açmak için yasalar yapması gerekenler eğer bunu yapmayıp, bireysel menfaatler için iş takibi yaptığı sürece toplumun ezici bir çoğunluğu bu ülkede mutsuz bir çoğunluk olarak yaşamaya mahkumdur...

Zira ne kadar çok iş takibi yapan siyasetçi o kadar kötü yönetici demektir!

Partiler seçim bütçesini de açıklasın

Seçim demek bizde para demek...

Miting demek, yeme içme demek, broşür bildiri dağıtmak demek!

Siyasi partilere devlet desteği ortada...

Bu paralar genelde ilçe binalarının kiralarına, sekreter ödemelerine gidiyor!

Onun için seçim için para gerek...

Bu paralar nereden gelecek, kaynakları nedir, bazı siyasilerin de kabul ettiği gece kulübü ve kumarhane sahipleri mi akıtacak parayı?

Peki sonra bunun bedeli ne olacak?

Onun için seçim bütçeleri baştan açıklanmalı ve devletin bağımsız organları da bunu hassasiyetle takip etmelidir...

Siyaset ve siyasetçi karanlık ellere teslim edilmesin diye!

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MESAJ KUTUSU

Sayın İzlem Gürçağ ALTUĞRA, hazırlanan yeni yasa tasarı uygulamaya girerse bundan böyle hastanelerindeki başhekim ve yardımcılarının aynı baremden maaş çekeceklerini biliyor muydunuz? Eğer bu gerçekleşirse devletin hastanelerinde hiyerarşi diye bir şey kalmaz, hem de yetki tartışmaları yaşanmaya başlar…

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Sayın Hasan TAÇOY, kamuoyunda merakla beklenen Başbakan ile görüşme meselesinde halen randevu beklediğiniz konuşuluyor. En dorusu gidip çat kapı girip beklenen görüşmeyi gerçekleştirmek olacaktır, çok da fazla beklemeye gerek yok, aksi bu iş yılan hikayesine döneceğe benziyor…

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Sayın Özdemir BEROVA, başkanı olduğunuz komitede görüşülen yataklı tedavi kurumları dairesi değişiklik yasa tasarısını çok ama çok iyi çalışmak gerek, zira eğer geçerse ülke genelinde 76 yeni başhemşire yardımcısı daha olacak ve bunun da bütçeye etkisi çok ağır olacak, bu memleketi birileri çok zengin sanıyor her halde…

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Sayın Enver HOCA, DP Girne ilçesi için başlattığınız istifa furyası kulislerde siyasi kalkışma olarak değerlendiriliyor. Bu arada kamuoyu da istifaların gerekçelerinin belirtilmesi gerektiğini belirten mesajlar gönderiyor…

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Sayın Ahmet SERDAROĞLU, asgari ücretin yetersiz artışından dolayı vatandaşı sokağa davet etmeniz hele de bu sıcaklarda çok fazla rağbet görmeyecektir. Bu arada pahalılıktan şikayet edenlerin şu sıralar en pahalı otellerde tatil yaptığını da göz ardı etmemek gerekir değil mi?

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, dünkü Ankara ziyaretine bazı üniversitelerin rektörlerini de beraberinizde götürmeniz isabetli bir karar olarak nitelendiriliyor. Zira onlar da yaşadıkları sıkıntıları anlatma fırsatı bulmuşlar, inşallah hayırlı haberlerle geri dönersiniz…

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Sayın Kasım KUNİ, Araç muayenede yaşanan bazı sıkıntıları vatandaş şikayeti üzerine hassasiyet göstererek gidermeniz memnuniyet yarattı. Umarız dairede çalışanlar da bundan sonra bazı konularda vatandaşa eziyet yerine yardımcı olmaya çalışılırlar…

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Sayın Sami ÖZUSLU, mecliste yemin de ederek artık resmi olarak milletvekilliği döneminiz başladı hayırlara vesile olsun. Bu arada okurlarınız vekillik esnasında da köşe yazılarınıza devam etmenizi, mecliste olup biteni kamuoyuyla paylaşmanızı isteyen mesajlar göndermeye başladı, gayet iyi fikir doğrusu…

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Sayın Cemal ÖZCEMOĞLU, Girne yeni kaymakamı olarak yoğun bir tempoyla çalışırken çalışanlara talimat verip gelen vatandaşa daha kibar ve hoşgörülü davranmaları için talimat vermeniz bekleniyor. Hele de bunaltıcı sıcaklarda bazen tansiyon hayli yükselebiliyor…

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Sayın Hande Kayasal ÇELİKDEN, partinizin Girne teşkilatı artık yavaştan kaynamaya başladı DP kurmaylarından birisi olarak istifaların önüne geçmek için partiye daha fazla zaman ayırmanız gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik…

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