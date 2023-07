İNSANLAR KURŞUNLANIYOR

BIÇAKLANIYOR, KORKUTULUYOR

DERT ETTİĞİMİZ ŞEYE BAK

DEVLET KASASINA ZEVAL GELMESİN...



Çeşitliyiz artık bu ülkede. Her türünden barınan, her şekilde olan. Kaçağını mı istersiniz, keşini mi istersiniz, katil bozuntusu mu istersiniz yok yoktur ülkede. Alkollü içen arabasını başına giyiyor. O da yetmiyor, gidip başkalarının canını da yakıyor. Ağız yolu ile alınmıyor muydu bu?

Yabancılaşan bir o kadar da tehlikeli bir hal alan ülkede paralar dönecek diye, birileri zenginliğine zenginlik katacak diye eline silahı alan vuruyor. Bıçağı alan saplıyor. Uyuşturucuyu çeken sağa sola sataşıyor. Nereden ve nasıl geldikleri belli olmayan onlarca insan. Hemde sürü ile...

Asayişin yetişmediği, güvenliğin alabildiğine açıklığı, uyuşturucu ve alkolün yu ası haline gelen bir ülke. Her gün içip içip direksiyon başına geçen, hem kendini hem başkalarının hayatını hiçe sayan onca denetimsiz yollar ve insanlar. Her köşede sızan simsiyah insanlar. Yol ortasında soyunan, tuvalet ihtiyacını gören bin bir türden insanlar. Her türden insanın barındığı, gbt araştırması yapılmadan 30 gün mührü vurulan sonra da asırlarca buradavyaşamını sürdüren insanlar.



El kadar adanın içerisinde 72 millet'ten insan var artık. Kalabalıkla birlikte, ekonomi, sağlık ,eğitim, sosyal yaşamda alt üst oldu. Bu adaya giren bir daha çıkmak bilmiyor. Bir suç işleyip yakalanana kadar, yıllarca ülkede kaçak yaşıyorlar. Öğrenci diye giriyor, okulun yolunu bilmiyor. Girip bir yerlerde düşük maaş ile çalışıp, sonrasında adanın yerlisi gibi hayat sürüyorlar. Bir şey mi.söyleyeceksşn çeker bıçağı saplar sana. Ters mi baktın basar küfürü geçer.

Parasız kaldıkları anda evinize, aracınıza, mekanınıza girmekten asla çekinmezler. Bir anlık sarhoşuk, bir anlık madde tesiri altında sizin canınıza kast ettiği zaman asla yetkilerin umurunda olmaz. Ertesi gün haber manşetlerinde kurşunlandığınız veya bıçaklandığınızı yazarlar o kadar. Ölürseniz de rahmet eder yetkiler geçer. Kimsenin umurunda olmazsınız. Üniversite sahiplerinin cebi dolmalı, devlet kasasına para girsin de ne olursa olsun.

Katiler elini kolunu sallayarak adaya girip iş bitirip gidiyorlar. Keşler uyuşturucu ticaretinin nirvanasını yaşıyor. Alkollü içmeye gündüz'den başlayıp, direksiyona geçip dehşet saçıyorlar. Okulların önünde çete kurup adam dövüyorlar. Yan baktın, omuz attın diyerek darp ediyorlar. Daha başkası karısı denize gitti diye , yerden yere vuruyor. Kısacası suç işlenip cezası hafif olan bşr ülke. Denetimin hiç ama hiç olmadığı bir ülke.

Bu kadar rahat olan ve ülkeye her girmek isteyene hoşgeldin diyen yönetime soruyoruz. Böylesi yaşanan olaylar sizleri rahatsız etmiyor mu? Bu kadar yerli halkından, daha çok olmaya yolunda ilerleyen yabancıların, ülkeyi getirdiği durumun farkında mısınız? Bu yaşanan kazaların önüne 10 bin TL ceza raporu yazarak geçilemediğini anlamak için ne kadar insan daha ölmeli? Her ayın 5 ve aybsonu 24 de saklanarak trafik denetimi ile bir yerlere varılmadığını hala anlayamadınız mı?

İnsanlar silah ile dolaşmaya ne zaman başladılar? Hüsümetlisi olan nasıl bu kadar basit insan hayatını tehlikeye atabiliyor? Bu karar insan her gün nasıl suç işleyebiliyor? Hiç düşündünüz mü? Bu insanların hepsi burada var sistemin var olmadığını. Cezaların komik olduğunu. Her şekilde yasaklı maddenin önüne geçilemediğini. Kısaca bu ülkede sadece para geçerli olduğunu biliyor.



KÖY SAHİPSİZ OLUNCA

GİRENİ, ÇIKANI ,VURANI, KIRANI

ÇOK OLUR...

KARAKUŞ