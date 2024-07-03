Dün sabahın erken saatlerinden itibaren elektrik faturaları telefonlara mesaj olarak düşünce beklediğimiz gibi sosyal medyada curcuna yaşandı!

Yaşanmaya da devam edecek...

Bakan Arıklı iki gün önce AKSA olmasa elektrik daha pahalı olur demişti!

Her halde birileri arayıp kendisine teşekkür etmiştir...

Kim bilir belki de o birileri bu konuda açıklama yapmasını istemiştir!

Doğrusu pahalı elektriğin gerçek nedeni AKSA’nın ta kendisidir...

Alım garantisi şartları yerine getirilince olacağı da buydu zaten!

Bir de AKSA daha önce TL fatura gönderirken şimdi Dolar cinsinden fatura göndermeye başlayınca geldiğimiz nokta ortadadır.

İkinci de en aza üçe katlanan faturaların asıl gerekçesi ev ve işyerlerindeki klimaların tam kapasite ile çalıştırılmasıydı!

Soru şudur;

Elektrik kullanımı lüks bir ihtiyaç mıdır?

Kesinlikle hayır ama toplum sessiz kalınca başına gelecekleri de çok önceden bellidir...

Şikayet yoksa zam var!

Çık sokağa hakkını ara ağlamayana meme yok misalinden...

...

Kurum yalanladı ama çok büyük ihtimalle ay sonunda yüzde 13 zam gelecek...

Gelecek de biz neden geldiğini anlamayacağız!

Çünkü sorgulama gibi bir geleneğimiz yok...

Birkaç gün şikayet sonra unutulup gidiyor!

Ta ki yeni bir zamma kadar...

Bir de tatil modundayız ya!

4 Kişilik ailenin bir haftalık tatili en az 100 Bin Türk Lirası...

Sosyal medyadaki paylaşımlara baksanıza!

Önce Yunan adaları ardından Avrupa ve dünya turları...

Havuz başında içkilerle verilen pozlar!

Elektrik zammı konusunda ne kadar şikayet hakkımız var tartışma konusudur...

...

Ülkede iki kesim arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor...

Kamuda çalışanların çok bir şikayeti yok!

Elektrik faturası ne kadar çok gelse ödeme güçleri var...

Zaten öyle olmasa pahalı tatillere gitmeyip evlerinde otururlar mangal ile yetinirlerdi!

Siz tatile devam edin...

Paylaşımlarınızı da kamuoyundan esirgemeyin!

Gariban gördüğü fotoğraflarla da zevkini alır...

Onlara evde bir vantilatör yeter de artar bile!

Bir de yelpazeler var, ne güne duruyorlar?

...

Şimdi faturalar çarptı başlıkları atılıyor...

Daha durun zamlar tüm ürünlere de yansıyacak!

Siz asıl çarpmayı asıl o zaman görün...

Gözlerimiz fal taşı gibi açılacak!

Maaşlara yapılan zamların acısı bir bir çıkacak...

Biraz da öz eleştiri yapmak gerek;

Bu ülkede dört kişilik bir ailenin rakı-balık sevdası artık en az 5 Bin TL’den başlıyor...

Biz 3 bin TL’lik faturaya isyan ederken ayın sadece bir günü mide keyfi için ödenen 5 Bin TL’lik faturayı görmemezlikten geliyoruz!

Doğrusu büyük çelişki...

Ne gariptir değil mi?

Parası olan şikayet ediyor ama olmayanlar zaten standartları belli olduğu için hayat onlara güzel...

...

Baksanıza boşanmalar da artmış...

İstatistiklere göre her iki evlilikten birisi boşanma ile sonuçlanıyormuş!

Bunu gayet doğal karşılıyoruz...

Zira aile bağlarının çoktandır bozulduğu kendini belli ediyordu!

Hele de şu akıllı telefonlar...

İnsanlar yemeğe gidiyorlar her aile bireyinin elinde bir telefon!

Anı birlikte paylaşmak filan kalmadı...

Hele de duygusallık hak getire!

İnsanlar sanal dünyada gezerken kendi gerçek hayatlarını unutuyorlar...

Gittiğimiz yol, yol değil!

Boşanan boşansın da...

Ya o çocuklar ne olacak, gelecekte onları neler bekliyor, tasa eden var mı?

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MESAJ KUTUSU

Sayın Emrullah TURANLI, Ercan’da hemen herkes, hatta size yakın olanlar bile müşteri aradığınızı konuşmaya başladılar. Yani koskoca bir devlet arkanızdayken, vergi ve elektrik aflarıyla keyif yaparken nereye gidiyorsunuz. Bu arada Kırklar çiftliği yakınlarında size verilen araziye yapacağınız yatırım için de çeşitli söylentiler yayılmaya başladı...

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Sayın Aykut HOCANIN, YÖDAK başkanı olarak çalışanlarının maaşlarını ödeme güçlüğü çeken, yatırımlarını yapmayan bazı üniversiteleri mercek altına almanız gerektiği yönünde uyarı mesajlarınız gelmeye başladı. Zira şimdi önlem alınmazsa ileride daha büyük krizler yaşanabilir...

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Sayın Kutlu EVREN, kurultay çalışmaları için artık çalışmalara başladığınız ve bir program dahilinde toplantılara önümüzdeki hafta başlayacağınızı duyduk, şimdiden hayırlara vesile olsun. Bu arada en fazla da gizli destekçilerinize güvendiğiniz konuşuluyor curcuna beklenenden hayli büyük olacak desenize!

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Sayın Hüseyin Çavuş KELLE, size çok yakın birisinin özel şirket kurarak alımlarda tekelcilik yaratıldığı konusunda ihbarlar gelmeye başladı şimdiden uyarma ihtiyacı hissettik. Özellikle Meserya’dan bazı üreticilerle konuşursanız konuyu size teyit edeceklerdir!

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Sayın Ahmet KAŞİF, siyasetten uzak günler geçirirken kurultay öncesi yine arayan ve soranların yoğunlaştığını ve kapınızın bir hayli fazla çaldığını duyduk. Elbette yılların tecrübesi olarak bu yoğun ilgi bir süre olacaktır değil mi?

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Sayın Cafer GÜRCAFER, inşaat sektöründe yaşanan krizle birlikte yıllar önce bıraktığınız sigaraya bir kez daha başladığınızı üzülerek öğrendik. Sigaranın tüm sorunlara çare üreteceğine inanıyorsanız fazlasıyla yanılıyorsunuz.

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Sayın Hüseyin PAŞA, Kıb-Tek de arıza servislerinin vatandaşa yanıt vermediği yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı. O arkadaşları bir uyarın aldıkları maaşları hak edip etmediklerini bir düşünsünler, insaf da dinin yarısı yani!

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Sayın Tufan ERHÜRMAN, 20 Temmuz törenleri için KKTC’ye gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası meclis konuşmasında bu kez katılım sağlayacağınız ve bu konuda parti desteğini de arkanıza alacağınızı duyduk, kesinlikle doğru ve yerinde bir karardır, bakalım beklenmedik müjdeli bir açıklama olacak mı?

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Sayın Sinem BAŞTAŞ, ülkenin ilk kadın spor kulübü başkanı olarak eleştiriler daha şimdiden gelmeye başladı. Bazı erkek müsveddeleri başarılı olamayacağınıza dair dedikodular üretmeye başladı, umarız daha ilk günlerden pes etmeyip aksine daha fazla emek harcarsınız...

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