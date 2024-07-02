Polis teşkilatı 60’ncı kuruluş yılını kutluyor...

Halen en güvenilen kurumların başında geliyor!

Hatırlarsanız geçen aylarda bolca polis özellikle mahkeme koridorlarında dayak yiyordu...

Bunu duymak acıdır, azaptır!

Gerekçe olarak da diyorlar ki?

Polisi darp etmek hafif suç sayılıyormuş...

Vay ki ne vay!

Canı çeken istediği zaman polis dövüp canının sıkısını gidersin...

Sıradan suç sayılıyor çünkü!

Polisin saygınlığı böyle korunmaz aksine ayaklar altına alınır...

Sonra da şamar oğlanı olurlar!

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Teşkilatta bine yakın eksik var...

Başka dairelere arka kapıdan yüzlerce insan alınıyor ama polise almaları mümkün değil!

Sınav var mülakat var bir de spor var...

Bunları geçemezsen torpil de mümkün değil!

Normal devlet çalışanı günde 3 saat verimli çalışmazken polis 7/24 görev başında...

Onlar da ağır ekonomik sorunlar yaşıyor çünkü robot değil bizim gibi insanlar!

Geçenlerde yazmıştık Türkiye’de bilimsel araştırma yapmışlar her 4 kişiden birisi intiharı geçiriyor içinden...

Sahi bizde var mı böyle bilimsel araştırmalar?

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Öğrenci ‘korsan’ taksiciyi tercih ediyor...

Saçı sakalı birbirine karışmış sürücü karşı apartmanın önünde durdu...

Valizlerle üç genç indi araçtan!

Daha önce bu aracı görmüştük hiç yabancı gelmedi...

Yanaştım sürücüye hayırdır diye sordum!

Sağol ağabey deyip çalışıyoruz diye ekledi...

Ercan’dan öğrenci olan öğrencileri getirmiş!

Ücret ne kadar niye sorduğumda da 500-600 TL arası değişiyor dedi...

Normal ücret ne kadar?

1000-1200 TL arası...

Yani fiyat yarı yarıya!

Siz olsanız ne yaparsınız?

Ben olsam korsan olanı tercih ederim...

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Bakan Arıklı ne dedi;

Taksi şoförlerini adam edip kılık kıyafetlerini düzelteceğiz...

Bu uygulama aslında dünyanın her yerinde var ama bizde yaşanan sorunlar bambaşka!

Elbette taksi şoförlerinin kılık kıyafetleri turizm açısından çok önemli ama...

Korsan taksicilik her geçen yıl daha da fazla artıyor!

Okullardaki durum da farklı değil...

Afrika kökenliler bu işi meslek haline getirmişler!

Çoğu kiralık araçlarla öncelikle de yine Afrika kökenli öğrencileri taşıyor...

İnanılmaz ama bir Afrikalı öğrenci eğer kendinden olmayanların araçlarına binerse vay haline!

Bakan Arıklı umarız şoförlerin kılıklarından daha ziyade öncelikle korsan taksicilik yapanların peşine düşmeli...

İhbar mı?

Biz ihbarımızı yaptık, bakalım başımıza neler gelecek Allah’a emanetiz artık...

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İlgili devlet erkanına soralım...

Sizin intihar politikanız var mı?

Varsa da açıklayın lütfen...

Bizim bildiğimiz bu sosyal devletlerde olur!

Biz sosyal devletiz diyoruz ama değiliz...

Biraz ağır bunalıma giren canına kıyıyor!

Bunlar sadece polis bültenlerinde yer alıyor...

Kim niye, hangi sebeplerden yaşamını sonlandırdı diye işin derinliğine giren yok!

Derdi olan, tasaya düşen canına kıysın öyle mi?

Yok öyle bir şey...

Başta ekonomik sorunlar olmak üzere, ailede yaşananlar, borçlar ve kumar tutkunluğu nedeniyle çok sayıda insanın ilk kurtuluş reçetesi hayatına kıymak!

Bunlara bilimsel olarak bakmak gerek...

Sosyal devlet olmak da bunları gerektirir!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Serhat AKPINAR, direktörü olduğunuz okullarda maaş ödeme sıkıntısı yaşanması, yatırımların zamanında yapılmaması kabul edilecek bir davranış değildir. Milletin vekili olduğunuzu da unutmamanız yönünde yoğun mesajlarınız gelmeye başladı uyarma ihtiyacı hissettik!

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Sayın Sıla Usar İNCİRLİ, sağlık ocağı konusunda yaptığınız bazı açıklamalarda en fazlada bölge muhtarlarını çileden çıkardınız. Bir dahaki sefere bölgeye bir ziyaret gerçekleştirirseniz daha sağlıklı bilgiler alarak daha sağlıklı bilgiler açıklayabilirsiniz!

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Sayın Onur OLGUNER, başkanı olduğunuz odada yaşanan istifaların dışarıdan destekli olduğu yönünde bazı ihbarlar yapılmaya başlandı. Sizin başkan olmanıza en başından itirazı olanlar şimdi yeni bir genel kurul yapılması için düğmeye bastılar istifa etmenizi bekliyorlar...

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Sayın Koral BOZKURT, MTG’ye dönüş sinyali mesajları verince bölgedeki spor camiasında büyük bir memnuniyet yaşanmaya başladı, hayırlara vesile olsun. Bu arada iş dünyasında hızlı yükselişiniz birilerini fazlasıyla huzursuz etmeye başladı bu sıralar sağlam basmanız öneriliyor, uyarmadı demeyin olur mu?

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Ayın Metin ATAN, sendikanızın genel kurulunu 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşmeniz kamuoyunda tepkilere neden oldu ancak en azından sizin kendi üyeleriniz hayli memnun görülüyorlar. Bu arada yeniden başkanlığına getirilmeniz dolayısıyla tebrik eder hayırlara vesile olmasını temenni ederiz...

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Sayın Erhan ARIKLI, limanların özelleştirileceği konusu çok önceden başka makamlarca açıklandığı için ihale konusunun da çok anlamı kalmadığı konuşuluyor. Bu arada siz limanların yeni sahiplerinin kim olacağını biliyor musunuz yoksa son dakika mı haberiniz olacak?

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Sayın Murat ŞENKUL, Girne kordon boyunun bitmesine artık sayılı günler kalmışken bazılarının şikayette halen ısrarlı olup zamanlama hatası yapıldığını iddia etmesi biraz da siyasi nedenlere dayanıyor. Genelde partili partisiz tüm kesimler çalışmalarınızdan dolayı hayli memnun görülüyorlar...

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Sayın Hayri ORÇAN, çoğu belediyeden değişik olarak özellikle üretim üzerine yaptığınız etkinlikler sadece bölge halkında değil ülke genelinde de beğeni kazanıyor. Özellikle doğal ürünler projesini merkez bölgelere de taşıyabilirseniz büyük bir amme hizmeti yapmış olacaksınız...

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Sayın Derviş EROĞLU, UBP kurultayı için artık geri sayım başlarken bu sıralar ziyaretçilerinizin de hayli yoğunlaştığı gözlemleniyormuş. Yılların tecrübesi olarak işaret edeceğiniz adayın hayli yüksek olacağı tahmin ediliyor, sahi gönlünüzden geçen birisi var mı?

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Sayın Rasıh REŞAT, yeni televizyon kanalı için şu sıralar yeni kadro için yoğunlaştığınız söyleniyor ancak yine de önce sağlık sloganını da unutmamak gerek değil mi? Zira aile ve sağlıktan öte bir şey yoktur bunu bir yerlere yazmak gerek. Kolaylıklar ve sabırlar dileriz...

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