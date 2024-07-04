Bakan Arıklı trafik kazaları konusunda eleştiri almaya devam ediyor...

Aslında yapmaması gereken açıklamalar yapınca tepki topluyor!

Haklı yanı yok mu, kesinlikle var...

Aşırı sürat yapanlara dikkat çekmek istiyor!

Tamam trafikte alt yapı neredeyse yok ama suçun büyük kesimi de sürücülerde...

Adam öyle bir hız yapmış ki frene basında asfaltta 85 metrelik lastik izi oluşmuş!

Hem de trafiğin en yoğun olduğu işlek bir caddede...

Buna şükür etmek gerekir ki ölen yok!

Hoş ölen olsa ne olacaktı?

Bir iki isyan açıklamasından sonra ölen ölür kalan sağlar bizimdir diyecektik toplum olarak...

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Aşırı hız trafikte kazaların en büyük nedenidir...

Bazı sürücüler ne içiyor da kendilerini yolların Fatihi sanıyor anlamak mümkün değil!

Yollar artık eski tenha yollar değil...

Sanki de paşaya kelle yetiştirecekler!

Ve dikkat ediniz hep genç kesim...

Kanı deli olan delikanlılar yani!

Bastıkça basıyorlar, birbirleriyle yarışıyorlar sonra o korkunç sonuç...

Bakan Arıklı’ya kesinlikle katılıyoruz!

Suçun büyüğü yollardan öte sürücülerdedir...

Sanki insanlar sürüş anında cep telefonu kullanmasalar bir yerleri eksilecek!

Sosyal medyanın getirdiği hüzünlü sonlar...

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Tabi ki Bakan Arıklı’ya katılmadığımız durumlar da var...

Neredeyse karanlık yolları savunacak noktaya kadar geldi!

Kendince tabi ki haklı...

Çünkü bakanlık olarak yollardaki aydınlatma sorununa bir türlü çözüm bulamadılar!

Eski bakanlar da Arıklı kadar bu konuda suçludur...

Yolların tamamı olmasa da genelde iyi, aydınlatmaları da var ama çoğu yanmıyor!

Bakımı, tamiri de yapılmıyor...

Akla, mantığa ters bir durumdur bu!

Hele de çember ve kavşaklar...

Kazaların en çok olduğu bölgeler!

Arıklı umarız bu konuda bir seferberlik başlatır...

Başlatır ki trafik kazalarında kendini savunacak sözü olsun!

Kamuoyu eleştirsin...

Eleştirsin de 85 metrelik lastik izini de unutmasın!

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Bazılarını anlamakta güçlük çekiyoruz...

Taktılar yüzde 13’lük elektrik zammına!

Yüzde 13’ün faturası bu kadar yüksek mi olur diye hesap kitap yapıyorlar...

Çünkü geçen aya göre rakamlar 3’e, 4’e katlandı!

Arkadaş 40 derece sıcakta evde de işyerinde de elbette çalıştıracaksın klimaları...

Bunun da elbet bir bedeli olacak!

Serin havada keyif yapmanın bedeli bu...

Fatura fahiş gelsin istemiyorsan da geçeceksin vantilatörün karşına önün serin olacak ama arkan sırılsımlak!

Al gülüm ver gülüm meselesi...

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Bir de eylem yapalım diyenler var...

Sosyal medya kahramanları!

Yalancı pehlivanlar...

Faturaları ödemeyelim ücretler düşürülsün diye palavra sıkanlar!

İnanın ki bir tane bile çıkmayacaktır içlerinde...

Yatsınlar kalksınlar dua etsinler!

Arıza olup da elektrik kesintileri başlamasın diye...

Geçmişte çok yaşadık bunları!

Zam yapılmışsa yapılmıştır artık...

Bunu şimdi değil zam yapılmadan düşünecektiniz!

İki seçenek var;

Ya vantilatör az para, ya da klima, çok para!

Şimdilik başka formül yok...

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MESAJ KUTUSU

Sayın Kasım KUNİ, geçtiğimiz hafta Kudret Özersay’ın bir daire müdürünün aldığını iddia ettiği rüşvet olayı konusunda meraklı sorular gelmeye başladı. Kamuoyunun erken ve doğru bilgilendirilmesi için konuyla ilgili soruşturma başlatıldı mı, hassasiyetiniz bekleniyor...

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Sayın Ali Çetin AMCAOĞLU, hükümetin önemli isimlerinden birisinin geçenlerde kapınızı çaldığı ve bir bakan arkadaşı şikayet ettiğini duyduk. Hayırdır perde gerisinde neler oluyor, sizden istenen destek nedir, küçük de olsa bir açıklama yaparsanız yanlış yorumların da önüne geçmiş olursunuz...

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Sayın Hasan KILIÇ, DAÜ’de yaz okulu derslerinin bu sene on line yapılacak olması genelde hocaların memnuniyetine neden oldu ama bu görüşe muhalefet yapanlar da yok değil. Kararı baştan gözden geçirmeniz gerektiği yönünde mesajlarınız gelmeye başladı haberiniz olsun istedik...

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Sayın Fikri ATAOĞLU, bakanlığınıza bağlı bir dairede olduğu iddia edilen rüşvet konusu artık Türkiye medyasına da yansımaya başladı. Konunun önemi bakımından söylenenleri mercek altına almanız doğru değilse de yasal işlem başlatmanız öneriliyor...

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Sayın Katip DEMİR, belediye başkanı olduğunuz bölgenin kıyılarında hızlı bir şekilde yasa dışı betonlaşmanın olduğu konusunda şikayet ihbarları yapılmaya başladı. Bir de ilk betonun gece yarısı döküldüğü söyleniyor artık operasyon zamanı gelmedi mi?

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Sayın Enver ÖZTÜRK, sıkı ve yoğun müsteşarlık döneminde aynı zamanda ikinci baharı yaşamanın da keyfini çıkardığınız dikkatlerden kaçmıyor. Bir ömür boyu sağlıklı mutlu yıllar dileriz, Allah devamını erdirsin...

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Sayın Cafer GÜRCAFER, eşiniz sigaraya başladığınızı bizim sayfadan öğrenince evde zorlu saatler yaşamaya başlamışsınız. Kaç kere söyledik gazeteciden kimseye dost olmaz diye, zaten yıllar sonra nikotine dönmek yanlış bir karardı...

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Sayın Zehra ELBASAN, yani vatandaş üç-bin TL’lik zamlı elektrik faturalarına isyan ederken büyük ihtimal rekor 21 Bin TL ile sizde. Acaba diyoruz hatlarınızda bir arıza mı var yoksa kapı ve pencereleri açık mı bırakıyorsunuz, şaşmamak elde değil!

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Sayın Hakan DİNÇYÜREK, kapı önünü konulan hasta konusunda soruşturma başlatıp başlatmadığınız yönünde meraklı mesajlar gelmeye başladı. Umarız vicdandan uzak olan çalışan ya da çalışanlar konusunda disiplin soruşturması başlatmayı ihmal etmezsiniz...

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Sayın Ersan SANER, Hollanda’yı artık mesken edindiğiniz hatta yerleşmeyi bile düşündüğünüz konuşulmaya başlandı. Bal üretiminde de hayli başarılı oldukları söyleniyor, niye olmasın ki? Hayvancılık ve süt üretimi bile yapabilirsiniz hem de bize orada bizim de bir kapımız olur, fena mı yani?

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