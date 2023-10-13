Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Ülke, ülke olmaktan çıkmış resmen kaçak cenneti olmuş...

Polis haberlerini takip edenler her gün en az 5-10 kişinin kayıt dışı olduğu için yakalandığının farkındadır!

Ama burada aklımıza takılan şudur...

Tutuklananlar arasında 5-10 senedir kaçak olduğu halde şimdi yakalananlar var!

Bu da demektir ki şimdiye kadar kaçak olarak yaşayanlara göz yumuluyordu...

Ya da hemen her konuda olduğumuz gibi ortada bir ihmalkarlık vardı!

Gelen de Türk giden de Türk anlayışımız var ya...

Konu masaya yatırılmayınca sadece Türkler değil artık Türk olmayanlar da ülkede kaçak olmanın dayanılmaz mutluluğunu yaşamaya başladılar!

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İyi de son birkaç ay içinde ikamet izinsiz olanları ülkeden paketlemek için kim düğmeye bastı?

İyi de yaptı ama daha önce niye böyle operasyonlar yapılmadı!

Memleket yine yönetenler tarafından kaçak cenneti haline getirilmiş biz ise bunun şimdi farkına vardık...

Onun içindir ki şimdi yapılan doğrudur ama geçmişte yapılmayanlar sadece ihmal olarak kalmamalıdır!

Tabi ki bur çoğunuza garip gelecek ve kesinlikle içinizden gülümseyeceksiniz, geçmişte yapılan yanlış icraatlar, alınan yanlış kararlar da sorgulanmalıdır eğer bu yapılmazsa, kötü yönetimlerin ardı arkası kesilmeyecektir...

Hep birlikte kıs kıs gülüyorsunuz değil mi?

Eh öneriyi yapan biz bile içimizden gülüyoruz, en azından itiraf etmiş olalım...

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Biz hemen her konuyu Anavatan’ın üzerine atarak icraat yaptığımızı zannediyoruz...

Türkiye’ye ziyaret yapan siyasiler gidiş ve gelişlerinde ortak olarak şunu söylüyorlar;

İyi ki Anavatanımız var...

Anladık var da ülkenin bütün sorunlarını Türkiye’nin kucağına bırakmak da neyin nesi Allah aşkına!

O zaman boşaltın makamları, maaşları maliyeye iade edin Anavatan büyük sorunlarımıza zaten çare bulacaktır...

Tabi ki bunları beğenip beğenmemek çok ayrı mesele!

Kolaycılıktan başka bir şey yapmıyoruz...

Herkes aynaya baksın lütfen;

Siz kendiniz bu ülke için ne yapıyorsunuz, sorumluluk hep Anavatanın üzerine atılacaksa çekin gidin artık bir zahmet!

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Sahte reçete skandalı patlayınca tutuklamaların ardı arkası kesilmiyor...

Suçlu sistemsizlik olarak belirlendi!

İşte alın size bir kolaycılık daha...

İlaç takip sistemi olsaydı bunlar yaşanmayacak, biz de her gün elleri kelepçeli doktor ve eczacı görmeyecektik mahkeme koridorlarında!

Hele de UBP ve CTP’nin bu konularda birbirlerini suçlama lüksleri hiç yoktur...

Her iki parti de sistemsizliğin sistem haline geldiği bu ülkede ihmalkarlıkları nedeniyle ülkede yeni bir kaos yaratmıştır!

Şimdi de ne olacak biliyor musunuz?

İlaç takip sistemi için çok önemli bir çalışma başlatılmış ama bizim tarafımızdan değil yine Ankara tarafından...

Türkiye bu konuda sistemini yıllar önce sağlıklı bir şekilde kurmuş ve usulsüzlüklerin önüne geçmiştir!

Projenin mimarı eski bakanlardan Recep Akdağ ve ekibi kendi ekibiyle sistemi şimdi bizim ülkeye uyarlamak için yoğun bir çalışma başlatmış ve proje birkaç haftaya kadar uygulamaya girecektir...

İyi de onların başardıklarını biz niye başaramıyoruz ki!

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“Kim neyi tanıtacak”

“Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye “Kıbrıs Türk Tanıtım “günü kapsamında 200 kişi gidiyor.

Biz kültür ve sanat dernekleri yıllarca ülke tanıtımı için Avrupa , Türkiye’ye birçok şehir ve ülkelere Bayrağımız ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak giderken para yok dendi kültür dairesi tarafından komik rakamlar verildi kendi kendimize bilet sattık etkinlik yaptık gençler üstüne paralarını ekledi gidildi.Son iki yıldır ise yine para yok edebiyatı ile ülke tanıtımı ve gençlerin ülkelerini tanıtmalarına vizyonlarının bu vesile ile gelişmelerine fırsat verilmiyor!!!

Bu 200 kişi kim neyi tanıtacak, kimler hangi kültür ve sanatımızı tanıtacak var ise neye göre seçildiler merak ettim.

Yıllarca canımızı yedik kültür sanatımızı yaşatmak tanıtmak için cebimizden harcayarak .Bu tanıtım gününde neler var merak ettim doğrusu!!!

Kimse kusura bakmasın ülke eğitimi, kültürü, sanatı ve tanıtımına yıllarını vermiş biri olarak bu ülke vatandaşı olarak bu soruları sorma hakkım vardır...”

(Gencay EROĞLU)

MESAJ KUTUSU

Sayın Cansu NAZLI, Bağımsızlık Yolu temsilcisi olarak Cumhurbaşkanına hakaret edilmesinin suç unsuru sayılmaması konusundaki açıklamanıza şaştık kaldık doğrusu. Adı üstünde hakaret bu, hangi akıl ve mantıkla masum olarak nitelendirebilir ki, umarız bir düzeltme yaparsınız!

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Sayın Kudret ÖZERSAY, taşınmaz malların yabancına satışı konusunda yeni bir düzenleme getirilmesi çağrısında bulunarak son yılların en anlamlı açıklamasını yapmış oldunuz. Bu konuda muhalefetle iş birliği yapmanız kaçınılmaz oldu zira gidenler bir daha kesinlikle gelmeyecektir!

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Sayın Halil UZUNER, teminatla serbest kaldıktan sonra yakın dostlarınıza şifrenizin çalındığı yönünde açıklamalar yaptığınız konuşuluyor. Umarız bu konuda polise de yeterli bilgi aktarımı yapmışsınızdır!

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Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, iklim krizi çalıştayı yaparak belediyeler içinde bir ilki gerçekleştirmiş oldunuz tebrik ederiz. Umarız diğer belediyeler de hatta Belediyeler birliği de konuya duyarlılık göstererek bu konudaki çalışmalara katkı koymayı ihmal etmezler...

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Sayın Sibel SİBER, sahte reçete skandalında dün itibarıyla sizin de tutuklanmanız sevenleriniz arasında büyük üzüntü ile karşılandı. Sonuçta son sözü yargı söyleyeceğine göre artık sabırla beklemekten başka bir şey kalmadı...

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Sayın İrfan Tansel DEMİR, İstatistik Kurumu’nun verilerine karşı bir takım iddialara yanıt vermeniz gayet iyi oldu da umarız bundan sonraki hesaplamaları yaparken sendikaları da davet eder ve en azından şaibe yaşanmamasını sağlarsınız...

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Sayın Ersin TATAR, kolunuzda yaşadığınız sağlık problemini her sabah düzenli yürüyüş ve yüzerek atlattığınızı memnuniyetle öğrendik. Hareket olan yerde bereket sözü boşuna söylenmemiş olsa gerek değil mi? Gelmiş geçmiş olsun!

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Sayın Raziye KOCAİSMAİL, ülkede kemoterapide kullanılan kanser ilaçlarının eksiliği konusunda her kafadan bir ses çıkmaya başladığına göre bu konuda kamuoyunu doğru bilgilendirmek de sadece sizi düşüyor. Umarız durum söylendiği kadar kötü değildir...

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Sayın Aytaç Ali BAKLACI, ülkeye geldikten son yıl sonraki değerlendirmenizde sonucun bol küfürlü konuştuğunuz ortaya çıkınca bunu paylaşmak ihtiyacı duymuşsunuz. Yerden göğe kadar hakkınız var aynı değişim tüm ülke genelinde yaşanıyor...

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Sayın Zorlu TÖRE, KKTC’nin isminin değiştirilmek istendiği bu günlerde buna karşı çıkıp muhalefetle görüş birliğinde olmanız gayet manidar olurken açıklamanızla milliyetçi kesimin de sesini duyurmuş oldunuz. Cesaretinizden dolayı kutlarız...

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