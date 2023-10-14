Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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Bir uçak dolusu 200 kişi toplanmış Azerbaycan’a gitmiş.

Ne yapacaklar?

Azerbaycan’ın KKTC’yi tanımasını mı isteyecekler?

Yatırımcı mı getirecekler, turist mi?

Yoksa Azerbaycan’dan direkt uçuş mu yapılacak?

Azerbaycan Lefkoşa’ya konsolosluk falan mı açacak?

Türk devletleri Teşkilatı’na üyelik süreci ve bu konuyu destekliyoruz.

Bunda bir sorun yok ama uçak kiralayıp 200 kişilik turistik gezi de nedir anlamadık.

Çocuğunun düğün davetiyesini bile bakanlık bütçesinden bastıranlar var da bu nedir ki diyeceksiniz ama..

Neyse…

Bir kesim iki devletli çözüm diyor, devleti tanıyan yok.

Bir kesim de tek çözüm federasyon diyor Rumlar yıllardır oyalıyor.

Bu adada iki devletli çözüm konusu ne kadar ütopikse federasyon çözümü de 10 kat daha ütopiktir.

Herkes ayrı telden çalıyor ama yukarı tükürsek bıyık aşağı tükürsek sakal.

Halk ne KKTC’nin tanınacağına inanıyor ne de eşit adil bir federasyonlu çözüme.

Herkes bir sihirli değnekle her şeyin düzelmesini istiyor ama kimse bir şey yapmıyor.

Bir sabah uyanacağız federasyonlu çözüm olmuş ya da KKTC tanınmış gökten avrolar yağıyor, yollarımız asfaltlanmış, her yer aydınlık. Liyakat gelmiş hayat pahalılığı son bulmuş, asgari ücret 1500 euro olmuş…

Yok öyle yağma!

Ortada bir değnek olacak ama o değnek sihirli olmayacak.

O kesin!

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200 kişilik Azerbaycan gezisi sonrası yükselen tepkiler üzerine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Azerbaycan’a giden heyetin masrafının devletin bütçesinden karşılanmadığını açıkladı.

Arıklı, ‘Oraya giden herkes parasını cebinden ödedi’ diyor.

850’şer dolar para verilmiş.

İş adamları ve bazı sivil toplum örgütleri ödemiş parayı.

Devletin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamış.

Özel uçağın parasını da sivil toplum örgütleri karşılamış.

Gerçekten gözlerimiz doldu…

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Sahte reçete skandalı konusunda tutuklanan zanlı sayısı her geçen artarken vatandaşın öfkesi de büyüyor.

Ancak önceki gün KKTC'nin Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulunan Dr. Sibel Siber'in de sahte reçete davasından tutuklanması olayın seyrini değiştirdi.

Sosyal medyada Siber'e çok ciddi bir destek yağmuru başladı ve kendisinin bu işlerle yakından uzaktan ilgisi olmayacağı yönünde paylaşımlar yapılıyor.

Bu arada Siber'in de mahkemeye kelepçeli çıkarılması bir çok kişinin vicdanını rahatsız ederken bazı kesimler de adaletin tescili için kelepçe katılması gerektiği yönünde görüş beyan ediyorlar!

Listeye önemli isimlerin de dahil edilmesi üzerine burada polisin ve mahkemelerin sorumluluğu çok daha büyük hale geldi...

Önümüzdeki hafta listede isimleri bulunan önemli kişilerin de tutuklanacağı, haklarında soruşturma başlatılacağı iddia edilirken aralarında bir bakan ve bir vekilin kardeşinin de bulunduğu söyleniyor!

Bu arada kamuoyunda sahte reçete davasının temiz eller operasyonunun başlangıcı olması gerektiği yılan hikayesine dönen diğer yolsuzluklar için de düğmeye basılması gerektiği yönünde yorumlar yapılıyor...