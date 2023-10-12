Levent Özadam - Mesaj Kutusu

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İskele bölgesi artık kurtarılmış bölge haline geldi...

Önce plansız programsız inşaat furyası sonra akın akın gelen yabancılar!

Hoş tüm ülkenin gerçek nüfusu bilinmiyor ama İskele’nin ki hiç bilinmiyor...

Çok daha önemlisi de aileleriyle birlikte ülkeye gelen çocuklar!

Resmi olmayan rakamlar göre 6 bine yakın yabancı çocuk olduğu söyleniyor...

En çok da onlara üzülüyoruz çünkü buraya gelip de yerleştikten sonra çok yabancı oldukları bir ülkede yaşamak zorundalar!

Eğitim konuları tamamen kaosa dönüşmüş vaziyette...

Her gün medyada yayınlanıyor, siyasiler açıklama yapıyor bazı okullarda Türkçe bilmeyen çocukların sayısı çık daha fazla!

Okul saatlerinde gidiyorlar, dinliyorlar hepsi o kadar...

Çünkü dersler bize onların hiç bilmedikleri, duymadıkları Türkçe olarak veriliyor!

Yabancı öğrenci sayısı hızla artıyor, İsrail’deki savaş nedeniyle daha da artacak bu bizimkilerin çok da umurunda değil...

...

Sahi bu aileler buraya kaçak mı geldi?

Kesinlikle hayır...

Gelen ailelerin çoğu mal mülk aldı, bizim ülkeye yerleşti!

Ciddi paralar ödediler gayrı menkuller için...

Biz bir tane yetmez 4 tane almaları için yasa çıkardık!

Maksat ülke ekonomisine katkı olsun...

Hayli de katkıda bulunuyorlar!

Sadece günlük alışverişleri bile bölge esnafını palazlandırmış bile...

Yabancılar arttıkça bölgede yeni dükkan ve marketler açılıyor!

Artık eğlence yerlerinde en az bizim kadar onlar da var...

Bolca para da harcıyorlar!

...

Peki biz ne yapıyoruz?

Çocuklarının eğitim haklarını ellerinden alıyoruz...

Okullar açılmadan tek bir önlem almayan zihniyet bundan böyle Türkçe bilmeyen çocuklar okullara kayıt yaptıramayacak demeye başladı!

Gerçekten de şaka gibisiniz...

Ne demekmiş okullara gitmeyecekler!

Daha önce aklınız neredeydi?

Kimin haddinedir ki artık burada yaşamaya başlayan çocuklar eğitim görmeyecek demek...

Bu zihniyette insan hakları nerede?

Ya çocuk hakları!

En büyük suçu işliyorlar ama farkında bile değiller...

Ya da görmemezlikten geliyorlar!

Basiretsizliklerini örtmek için olsa gerek...

...

Bakan Çavuşoğlu’nun ‘artık kayıt yapılmayacak” diye kolaycığı seçmesi kesinlikle kabul edilemez!

Hem de kökeni öğretmen olan Nazım Çavuşoğlu’nun...

Siz ister isteyin ister istemeyin onlar gelip yerleştikleri ülkede elbette eğitim görecekler!

Bunun için biraz pratik yapsanız, saksıyı çalıştırsanız sorun kalmayacak...

Sadece İskele’de değil ülke genelindeki tüm okullarda hazırlık sınıfları kurarak iyi bir başlangıç yapabilirsiniz!

İskele’de nüfus yoğunlaşıyor ama arkadan da diğer merkezler geliyor...

İnanın ki şu anda yaşanan savaş nüfus akışını daha da yoğunlaştıracaktır!

...

Bizimkilerden umudumuz kalmadı onun için Büyükelçi Sayın Feyzioğlu’na sesleniyoruz...

Kökeni hukukçu olduğu için dünyanın hiçbir yerinde bir çocuğun eğitim hakkının alınamayacağı gerçeğini bunun insanlık suçu olduğunu hepimizden iyi biliyordur!

Kesinlikle gecikmeden devreye girmelidir...

Çünkü artık gelenek haline gelmiştir ki bizim yapamadığımızı ve eksiklerimizi Ankara üstlenmektedir!

Sayın Büyükelçi ülkedeki eğitim sisteminin bir an önce değiştirilmesi, burada yaşamaya başlayan binlerce çocuğun eğitim alması için düğmeye basmalı ve bizim sözde yöneticilerin ayıbını örtmelidir...

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“Yine ihmal”

“Mağusa Motorlu Araçlar Dairesine aracımın muayenesi için har(a)ç ödemeye gittim. Web sitesine göre aracımın muayene zamanı gelmişti. Sıra numarası alıp üç çeyrek kadar sıramın gelmesini bekledim.

Daracık bir ortamda 6 kişi çalışıyordu. Maksadım soruldu. Söyledim. Arabanın koçanı dendi verdim. Görevli memur bilgisayarına baktı ve 'muayeneniz bir yıl sonra' dedi. Ben de bilgisayara göre bitmiş olduğunu gördüğümü söyledim. Hayır dedi, arkanızda duvarda asılı bir liste var oraya bakın!

Yakın gözlüklerim olmadan okuyamıyorum, siz bana arabamın muayenesi ne zaman söyler misiniz dedim. Tekrar arkanızda tablo asılıdır cevabını alınca Dairenin sorumlusunu görmek istediğimi söyledim. Bu isteğim kabul edileceğine aynı ortamda çalışan kadın personel meslektaşına destek vererek 'bir yıl sonradır' dedi.

Peki hangi ay, diye sorumu tekrarladım. Cevap yok. Sonuçta 'fenni muayenenin' gelecek yıl hangi ayda olduğunu öğrenemedim.

Çalışanlara, 'kişisel almayın ama araç sahiplerine telefonları üzerinden bildirimde bulunmanız zor bir işlem mi, buraya gelip saatler harcamaya gerek var mı, diye sordum.

Çalışanlardan iki tanesi 'haklısınız ama konuyu yanlış yerde konuşuyorsunuz' dedi. Diğeri düşüncesini paylaştı, 'seçim zamanı köyünüze gelip oyunuzu isteyenler var ya, bunu onlara söyleyeceksiniz' dedi.

Durum yürekler acısı, Devletin para makinelerinden biri durumundaki bir Daire bu kadar mı ihmal olunur?”

(Yalçın VEHİT)

MESAJ KUTUSU

Sayın Çağlayan CESURER, sendikanın başına gelirken büyük umutlarla geldiniz ama anlaşılan o ki gidişiniz tam bir hayal kırıklığıyla olacak. En azından giderken nezaketen de olsa küçük bir özür dilerseniz gayet yerinde olacaktır düşüncesindeyiz!

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Sayın Ünal ÜSTEL, ülkenin gerçek nüfusunu bilip de bunu söyleyemeyeceğinizi açıklamanız kafalarda büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Ha keşke bu konuda hiçbir şey söylemeseydiniz en azından eleştiri konusu haline gelmeyecekti!

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Sayın Hamit BAKIRCI, İskele’nin yılan hikayesine dönen yılların sorunlarını iyi dile getirdiniz de özellikle gençlerin istihdamı konusunda seçim öncesi verdiğiniz söyleri bakalım yerine getirebilecek misiniz?

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Sayın Fikri ATAOĞLU, iptal edilen istihdamlar konusunda parti tabanı ve örgütler fazlasıyla kaynamaya başladı. Bu konuda hükümetten çekilme konusunun gündeme getirilmesini düşünenler bir hayli fazla haberiniz olsun istedik.

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Sayın Mustafa KALFAOĞLU, Başhekimi olduğunuz Mağusa Devlet Hastanesinde göreve başlayan bir hekim arkadaşın eşini darp etmekten sabıkalı olduğunu ve hapis yattığını biliyor muydunuz? Bu konuda özellikle kadın çalışanları uyarmakta yarar var...

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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, Batı Nil Virüsü beklenenden çok daha fazla can alacağı tahmin edilirken Belediyeler Birliği olarak ülke genelinde sivrisinek mücadelesi başlatmanız ve tüm belediyelerin ortaklık yapması bekleniyor. Dev gibi sinekler daha şimdiden can yakmaya başladı bilesiniz...

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Sayın Ziya ÖZTÜRKLER, meclis konuşmanızda hükümet ortaklarına nasihat dolu açıklamanız yine bazılarını rahatsız etti diye duyduk. Bir süre de olsa sessiz kalmanız yararına olacak diye düşünüyoruz...

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Sayın Bilen KILIÇ, bir öğretmen olarak tüm velilere yaptığınız çağrı ülke genelinde büyük yankı yarattı. Bakanlık biraz rahatsız oldu gibi görülüyor ama artık ok yaydan çıktı bir kere uyarılarınızın devamı bekleniyor...

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Sayın Sami ÖZUSLU, milletvekili olduktan sonra klasik fakir fukara edebiyatı yapmak yerine gazeteciliğe yakışır kendinize has projeler ile vatandaşın karşısına çıkarsanız en azından mevcut siyasilerden daha farklı olduğunuzu gösterebilirsiniz...

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Sayın Erhan ARIKLI, Yeni Ercan’ın hem içinde hem de dışındaki aydınlatmalar açılış 3 ay olduğu halde tamamlanmadı. Bu konuda biraz vites büyütmeniz sanki de şart oldu değil mi?