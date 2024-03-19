UBP’nin siyaset akademisi...

Ha keşke çok önceden böyle icraatlara imza atsalardı!

Aslında bu ne demektir biliyor musunuz?

Burası bir kasabadır ve siyaset yapanlar da kasaba siyasetçisidirler...

Zaten öyle olmasaydı ülkenin geldiği nokta bambaşka bir seviyede olurdu!

Umarız UBP için bu akademi hem kendilerini hem de diğer siyasi partileri için iyi bir örnek teşkil eder ve kasaba politikacılığı gider bireysel menfaatler gider çok daha çağdaş bir siyaset düzeni yerini alır...

Umarız diyoruz bunu başarmak öyle tereyağından kıl çeker gibi kolay olmayacak aksine zorlu bir süreç yaşanacak görüşündeyiz!

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Başbakan Üstel kürsüde aslında tarihi bir konuşma yaptı...

Çürük elmaları ayıklayacağız derken hayli kendinden emin gözüküyordu!

Tabi ki bir de ülkenin içinde bulunduğu kötü ortamı iki kelime ile özetledi...

Çürük elmalar!

Yaşanan son skandallar ülkenin çürük elmalar diyarı olduğunu da bize gösterdi...

Nereye el atsanız elinizde kalıyor!

Siyaset üstü birkaç kurum dışında içinde çürük elma olmayan kurum yok gibi...

Çürümüşlük devletin kurumlarında başlıyor, aşağıya doğru iniyor, yerini kokuşmuşluğa bırakıyor!

Kesinlikle önce çürükler temizlenmeli ve çürük olmayanlara bulaşması önlenmeli...

Tabi ki en başından!

Balık baştan kokar derler ya...

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Başbakan nereden işe başlar biliyor musunuz?

Kesinlikle Kıb-Tek’ten...

Hatırlarsınız, geçen yıl bu kurumda Başbakan bir operasyon başlatmış ve sorumlular kim olursa olsun temizlenecek demişti!

Peki o dosya ve soruşturmalar ne oldu?

Rapor birkaç gün medyada yayınlandı, tartışmalar yaşandı ama her zaman olduğu gibi gerisi gelmedi...

Lütfen suçu polis ve yargıya atmayın!

Gecikiyorlarsa gereğini yapın...

Gerekiyorsa başlarında durun!

Oradaki çürükler bir temizlensin ki sıra diğerlerine de gelsin...

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Başbakan Üstel bazı kesimler tarafından atama başbakan diye eleştiriliyor ya...

İşte kendisi için çok büyük bir fırsat var önünde!

Bunun için sadece biraz cesaret gerekiyor...

Önce kendi partisi ve camiasından başlayarak çürük elmaları tek tek kovuklarından çıkararak kamuoyunun önüne koymak!

Tabi ki o kadar kolay değil ama...

Ülkenin önünü açmak, çürük olanla olmayanı ayırt etmek zorlu bir süreç sonrası bize göre mümkündür!

Başbakan siyasi hayatının en olgun döneminde doğru ve içinde çürük olmayan bir ekip kurabilirse ülkenin kötü kaderi pek ala tersine dönebilir aynı zamanda bu Ünal beyin ülkesine bir vefa borcudur...

Bunun içinde söylemden çok eyleme ihtiyacı vardır!

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Geçen hafta içinde yazdığımız bir konu...

Silah ruhsatı ve vatandaşlık için istenen rüşvetler!

Bu konuda bir iki kişinin sürekli adı anılıyor ama yine aynı bakanlıktan bazı kaynaklardan da bilgiler gelmeye başladı...

Çıbanın başı tek bir kişi!

Talimatlar buradan veriliyor...

Paralar da burada toplanıyor!

Bundan daha iyi bir fırsat olamaz...

Aynı zamanda çürük elmanın dik alası!

İsmi de biz de mevcut...

Arayın sorun verelim!

Operasyonunu başlangıcı için önemli ve doğru bir adım olacaktır...

Daha ne diyelim yani!

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MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, aynı zamanda meslektaşınız da olan bazı hekimlerin muayene ücretlerini kredi kartı ile kabul etmeyip, sadece nakit istediklerini biliyor muydunuz? Bu yöntem devleti çalmak değil de nedir acaba. Bir malumatınız var mıdır?..

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Sayın Nazım ÇAVUŞOĞLU, üniversitelerdeki doktora programlarına giren çoğu erkek öğrencinin aslında terk dertlerinin askerliklerini uzatmak olduğu yönünde üniversite yetkililerinden mesajlar gelmeye başladı. Bilim insanlarının önerilerini dinleyip gerekeni yapmanız isteniyor...

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Sayın Ünal ÜSTEL, devletin belli kesimlerindeki çürük elmaları temizlemek için önünüzde tarihi bir fırsat var. Kurultay ve seçim öncesi sizin için çok iyi bir fırsat olabilir, bunun için sadece cesaret gösterip düğmeye basmanız yeterlidir.

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Sayın Derviş EROĞLU, siyaset akademisi toplantısında yaptığınız konuşma ile büyük bir beğeni ve alkış almanız, şahsınıza karşı gösterilen ilgi nedeniyle bundan böyle parti içinde iyi bir denge unsuru da olacağınız konusunda görüş birliğine varıldı. Bu sıralar kapınız fazlasıyla çalınacak gibi görülüyor...

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Sayın Suat GÜNSEL, yıllardan beridir çalışanlarınızın yatırımlarını eksik yaptığınız konusunda haber ve yorumlar yapılmaya devam ediyor. Yanlış algılara neden olmamak için bu konuda bir basın açıklaması yapmayı düşünür müydünüz? 5 Binden fazla çalışanınız olduğu için bu konuda sorumluluğunuz var!

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Sayın Nedime SERAKINCI, talihsiz bir kaza sonucunda omzunuzu kırdığınızı üzüntü ile öğrendik. Uzun bir süre alçıda olacağınızdan hekimlerin sözlerini dinlemenizi tavsiye edeceğiz, büyük geçmiş olsun...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, sizin ve partinizin son zamanlardaki çıkışınız kamuoyunda memnuniyetle izleniyor ama yine de ülkeyi gereksiz bir seçime götürdüğünüz için vatandaşa bir özür borcunuzun olduğu yönünde görüş birliği hakim. Aynı zamanda bunu yaparsanız bir yeriniz eksilmeyecektir değil mi?

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Sayın Zehra-Soner KARASALİH, pek kıymetli babanızın zamansız vefatı nedeniyle sabırlar dileriz. Rahmetli ülkenin sevilen simalarından biriydi, nurlar içinde yatsın. Tüm aileye sağlıklı uzun ömürler temenni ederiz...

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Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, ülkenin çok önemli makamında oturan bir şahsiyet olarak takım ayrıcalığı yapıp açıklamada bulunmak çok hoş ve etik olmadı. 31 Mart sonrası sizi çok önemli sorumluluklar bekliyor oraya odaklanın deriz!

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Sayın Murat ŞENKUL, belediyenizin sorumluluğunda bulunan bazı yeşil alanlara işletme sahiplerinin beton döktükleri yönünde şikayet mesajları gelmeye başladı. Çok yakında size bölge ve şahısların da isimlerini ileteceğiz, haberiniz olsun istedik...