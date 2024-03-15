Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki;

Bu benim artık son seçimimdir...

Biz aslında en çok neyi merak ediyoruz biliyor musunuz?

Erdoğan’dan sonra AKP’nin ve tabi ki Türkiye’nin yeni lideri kim olacak?

Türkiye’deki yerel seçimlere gelince;

14 Gün sonra yapılacak olan yerel seçimler Türkiye için hayati önem taşıyor...

Bir anlamda 5 yıl önceki seçimlerin rövanşı niteliğinde!

Erdoğan iyi bir final yapmayı planlıyor, şu anda Türkiye’nin gündeminde yerel seçimler var...

Peki bizi niçin ilgilendiriyor?

Kesinlikle ekonomik yönden...

31 Mart seçimleri sonrası bizi neler bekliyor?

Türk Lirasının hızlı düşüşü devam edecek mi?

Kurlar patlayacak mı?

Devletten emekli olanlar bile ikramiyelerini almak için kuyruk oluşturuyorlar...

31 Mart sonrası zarar etmesinler diye!

...

Olayın bir de siyasi boyutu var...

UBP ve YDP’deki kurultaylar bile ileri bir tarihe atıldı!

KKTC’de bir hükümet krizi yaşanması asla istenmiyor...

Susun ve oturun diye çağrı yapıldı bizimkilere!

Beklemeye alındı...

31 Mart sonrası da artık bilinmez bir noktada!

Seçimlere kadar her kese sus emri verildi...

Oturun yerinize 31 Mart sonrası düşünürüz!

Sonra gereği yapılır...

Geleceği bilememek böyle bir şey olsa gerek!

Onunu içindir sürprizlere karşı hazır olmak gerek...

İp kimin boynuna geçecek, kimler bedel ödeyecek hep 31 Mart’tan sonra belli olacak!

...

Ama çok iyi bildiklerimiz de var...

Dün Kudret hocanın paylaşımından öğrendik;

Devlet 30 kişi daha istihdam edilecekmiş...

Şaşırmayız çünkü buna alışmış milletiz!

Arka kapıdan alırlar mı almazlar mı bilemeyiz ama...

Hükümet bu yıl sonuna kadar istihdam yapmayacak!

Daha doğrusu yapamayacak...

Bu konuda ciddi talimat var!

Anamız artık yeter diyor bu konuda...

Bu bile 31 Mart sonrası ülkede olacaklara ciddi bir mesaj!

Ya da ihbar...

Buna gözdağı da diyebilirsiniz!

Bekleyelim ve görelim...

Dananın kuyruğu kopacak diyorlar!

Keşke çok önce kopsaydı şu kuyruk...

...

Dün 14 Mart Tıp Bayramını idrak ettik...

Sağlıkta bu kadar olumsuzluklar yaşanırken bayram olarak kutlanması abesle iştigaldir aslında!

Oturup hep birlikte hüngür hüngür ağlamamız lazımdı...

Biz bayram havasıyla kutluyoruz!

Bir hekim arkadaşın yorumlarını dinledik...

Kutlamalara da gitmemiş, diyor ki;

“Hekim camiasının yüzde 90’ı artık mesleklerine ticari olarak bakıyor.

Hipokrat yeminiymiş, hasta hakları filanmış hak getire!

Yüzde 10’nun içi yanıyor...

Yüzde 90’ı tabi ki bayram olarak kutlayacak!

Meslek etik değerleri ayaklar altına alınmış...

Gelen de giden de sağlıkta sistemsizliğin olduğundan dert yanıyor ama!

Arı kovanına çomak sokmayı deneyen yok...

Böyle gelmiş böyle gidecek!

Tünelin ucunda da ışık mışık yok...

...

Son olarak bir de iyi haber verelim bari...

Sahte reçete davasında bundan böyle tutuklama olmayacak!

Tutuklananlar tutuklandı yargının sonucu beklenecek...

Hekimler de eczacılar da rahat olsun onun için!

Kimse gece yarısı kapım ne zaman çalınacak diye endişe etmesin...

Doğrusu ilgili bakanlık bu konuda göğüs göğse büyük bir savaş verdi!

Zira biraz daha vatan haini ilan edileceklerdi...

Kararlı duruş için tebrikler!

Eczanelerle sözleşmeler hızda devam ediyor, birkaç güne kadar liste açıklanacak, eski sisteme daha kontrollü bir şekilde devam edilecek...

İlaca ulaşma konusunda gözle görülür bir rahatlama gelecek!

Emeği geçenlere teşekkürler...

...

Son olarak bir edepsizlik;

Akaryakıta önceki gece zam geldi ya...

Rezilliğin daniskası yaşandı!

Gece yarısına kadar açık olanlar her nedense akşam 22.00’den itibaren kepenk indirdiler...

Biraz daha fazla kazanmak için!

Sahi ilgili bakanlık neredeydi acaba?

Hani denetleme, hani soruşturma?

Adamlar devlet hazinesine girecek olan parayı ceplerine indiriyor...

Devlet de sadece baka kalıyor!

Hırsızı, soysuzu ve haksız kazanç elde edenleri bal gibi koruyor...

...

NOT: Kısa bir yurt dışı ziyareti sonrası önümüzdeki hafta içinden itibaren yine birlikte olacağız. İyi bir hafta sonu ve huzurlu günler dileriz. (L.Ö.)

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, akaryakıta önce günkü zam haberlerinden sonra nedense birçok akaryakıt istasyonu kepenkleri erken indirerek ortadan kayboldular. Bunların denetlenmesi kimin sorumluluklarında, bu arada zam haberleri niye erken saatlerde yapılıyor?

...

Sayın Mustafa YEŞİL, müsteşar arkadaş fazla yoğun olduğu için Karayolları ve Posta Dairesi’nde imza yetkisi size verilmiş diye duyduk. İyi müdür arkadaşların imza yetkileri ellerinden alınırken görevlerinden niye alınmıyorlar bunun da bir açıklaması olmalı değil mi?

...

Sayın Mustafa TÜMER, Vakıflar İdaresi’nde bir çalışana alınan bin 70 dolarlık telefon konusu hayli konuşulacak gibi görülüyor. Bir de bu telefonun hangi işletmeden alındığı da tartışma konusu oldu diye duyduk, haberiniz var mı yoksa keyfi işler mi yapılıyor dersiniz?

...

Sayın Cemil KAZANCI, Türkiye’nin ikinci zengin şirketi olunca görün ki bizim ülkede çık daha göz önünde bulunup sıkı bir muhalefetle karşılaşacaksınız demektir. Bakalım bizim kamuoyuyla nasıl barışıp kendinizi daha iyi anlatabileceksiniz, doğrusu hayli merak ediyoruz...

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Sayın Sami ÖZUSLU, muhalif vekiller arasında şu sıralar kendinizi epey gösterdiğiniz konuşulmaya başlandı. Özellikle 30 bin kaçak öğrenci olayının ortaya çıkarılması aynı zamanda iyi bir gazetecilik örneği oldu, tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz...

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Sayın Fatma BAYSAL, Posta Dairesi Müdürü olarak ülke tarihinde ilk kez binaya girişlerde engelli rampası kurmanız hem camiada hem de bölge halkı arasında memnuniyetle karşılandı. Sahi acaba sizden önceki müdür arkadaşların aklına niye gelmedi ki, biz de bunu anlayamadık...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, sahte diploma olaylarından sonra şimdi de arka kapı istihdamlarını mercek altına aldığınız ve bunu önümüzdeki haftalarda isimleriyle deşifre edeceğinizi duyduk, desenize kavga görünenden çok daha büyük olacak, gazanız mübarek olsun...

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Sayın Mehmet NİZAM, dediğiniz gibi eğer çiftçinin tek umudu yağmura kaldıysa vay halimize demektir. Türkiye’den gelen suyun en az yarısı denize döküldüğüne göze bunun sorumlusu ya da sorumluları kimdir acaba?

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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, uzun bir sessizlik döneminde sonra sosyal medyadaki hedefe atış yaptığınız paylaşımlar, aktif siyasete dönüyor mu şeklinde yorumlara neden olmaya başladı. Umarız bu konuda tarihi bir hata yapıp yanlış kararlar üretmezsiniz...

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Sayın Mehmet EZİÇ, ani gelişen rahatsızlığınız nedeniyle sevenlerinizin yüreklerini hoplattınız, başarılı ameliyatınız da yüreklere su serpti, büyük geçmiş olsun. Bu arada pek yakında Kermiya’da yeni işletme için girişimler de başlamış, hayırlara vesile olsun artık...