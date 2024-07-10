Rüşvet iddialarıyla suçlanan Oğuz Köse manşetlerden inmiyor...

İnmiyor çünkü belki de ilk kez bir üst düzey yöneticisi rüşvet almak ve istemekle yargılanıyor!

Kamuoyunda büyük yankı yarattı çünkü hayli yoğun bir çevresi vardı...

Şu anda hepsi de büyük hayal kırıklığı yaşıyor!

En çok da ailesine üzülüyoruz...

Çünkü onların içinde bulundukları psikolojik durum hiç de iç açıcı değil!

...

Mahkeme salonunda suçlamalar açıklanmaya başlayınca haliyle kafalarda meraklı sorular oluşmaya başladı...

En önemlisi telefonunun şifrelerini vermek istememesi!

Kulak kabartıyoruz;

Ya da daha büyük suçlar ifşa olacak...

Ya da birilerini koruyor!

İyi de nereye kadar koruyacak?

Şifreleri versin ya da vermesin...

Teknoloji bu konuyu kesinlikle kısa sürede çözecektir!

Sonra vermek istemedikleri bilgiler su yüzüne çıkacak...

Sahi Köse acaba birilerini korumak mı istiyor acaba dersiniz?

Bu konuda duyduklarımız var...

Ama biz yargılayan değiliz, bunu ilgili makamlar ortaya çıkaracaktır!

...

Bir de 4 yastık meselesi var...

4 Yastığı aynı anda otelden çıkarmak mümkün mü, bize göre değil!

Hediye olarak istemiş olabilir mi, olur mu olur...

Ama merak devreye girince de insan ister istemez soruyor;

Yastıkların içinde ne vardı, diye!

Bu konuda da çeşitli rivayetler ama gelin görün ki bu da bizim görevlerimiz arasında bulunmuyor...

...

Merak dedik ya işte...

Başka meraklarımız da var bizim!

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Ağıllar bölgesi yangınından sonra önemli açıklamalar yaptı, duyan ilgilenen oldu mu bilemiyoruz...

İskele İtfaiye teşkilatının elinde yeterli araç ve cihazların olmadığını söyledi!

İşkembeden atacak değil ya...

Koca belediye başkanı, vardık muhakkak bir bildiği!

Araştırmaya değer bir konudur bu...

Her büyük yangın sonrası yazar, çizer, tartışma konusu yaparız!

Olası afetlere karşı ne kadar hazırız diye...

Belli ki hazır değiliz!

Belli ki bu tür olaylara karşı devlet olarak ilgimiz yeterli değil...

Bu kez kulağa küpe olur mu?

En azından bizim çok umudumuz yok!

Yoksa yeni büyük yangınlar yolda demektir...

Sahi kime ne ki bunlardan!

...

Farkındaysanız sahte diploma konusunda tutuklamalar neredeyse bitti gibi...

Bu arada torpilli olanları da bir kenara yazmak gerek!

Ama biz polisin bazı eksiklikleri olduğunu düşünüyoruz...

Yüzlerce kişi soruşturma altına alındı sadece ilgili üniversitenin rektöründen ifade bile alınmadı!

Oysa bütün sahte diplomaların altında onun imzası var...

Benim önüme tomarla imzalamamam için diploma geliyormuş!

Hangi birisine baskınmış filan...

Yahu insan hiç mi merak etmez!

Bu zatlar gerçekten bu diplomayı almaya hak kazandı mı diye...

Konu rektör beyin umurunda bile olmamış!

Bir de üzerini gidilmeyince en rahatı kendisi...

Biraz merak edip soruşturmak gerek!

Bakalım içinden ne çıkacak diye...

...

Son bir merak konusu daha...

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı coşku içinde törenlerle kutlanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kalabalık bir ekiple gelip kutlamalara katılacak...

Peki ya 20 yıldır Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Aliyev de gelecek mi?

Hani ya şu Azerbaycan ile KKTC arasında köprü kurduyduk ya...

Bir de şu 3 devlet 1 millet diye yeri geldi mi coşkulu açıklamalar yapılır ya!

Elbette gelmeyecek...

Bakü’den Ercan’a uçak gönderemeyen bir zatı muhterem buraya kendisi nasıl gelsin ki!

Bir art niyetimiz yok...

Bizimkisi sadece merak işte!

...

MESAJ KUTUSU

Sayın Serhat AKPINAR, bir ara DP’de ciddi bir parti içi muhalefet başlattınız ancak gerisi gelmedi. Bu arada genel başkanınızla da buzları eritmişsiniz diye duyduk, hayırlara vesile olsun. Bir de Bafra’da çok değerli bir arazi meselesi konusunda bazı ihbarlar gelmeye başlattı, onu da ileriki günlerde kaleme alalım olur mu?

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Sayın Rauf DENKTAŞ, Kurucu Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan üniversitede diploma töreninde Atatürk, dedenizin fotoğrafı ve Türk bayraklarının olmayışı dikkatlerden kaçmamış diye duyduk. Büyük ortak Çinliler olunca daha durun bakalım neler göreceğiz değil mi?

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Sayın Ahmet ÖZANT, pek yakında K.T.Tabipleri Birliğine üye olmadan KKTC’de doktorluk yapacak olanların dışarıdan geleceğini biliyor muydunuz? Senaryo yazıldı uygulama safhasına geçilmek üzere, bakalım bu konuda nasıl bir önlem alacaksınız artık hep birlikte göreceğiz...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, özel kaleminiz Oğuz Köse’nin rüşvet ile yargılanması sonucu yaşananlar sizin ile de ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Kendisini görevden almanız yerinde oldu zira yarın bugün manşetlerde sizin de adınız anılmaya başlayabilirdi...

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Sayın Hasan TAÇOY, UBP kurultayının önemli adaylarından birisi olarak en kararlı duruşu sizin gösterdiğiniz konuşulmaya başlandı. Bu arada size destek verecek olanlar artık kitle toplantılarına başlamanız yönünde mesajlar göndermeye başladı, haberiniz olsun istedik...

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Sayın Kasım KUNİ, Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde yaşanan sahte diploma skandalında diplomaların altında imzası olan rektör arkadaşın niçin soruşturma kapsamına alınmadığı yönünde mesajlar gelmeye başladı. Daha fazla gecikmeden konuya hassasiyet göstermeniz bekleniyor...

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, 21 Eylül’de yapılacak olan UBP kurultayında aday olmayacağınızın kesinleştiğini ama diğer adaylardan birine güçlü bir destek vereceğiniz konuşulmaya başlandı. Kurultay sonucuna büyük etki edeceğiniz tahmin ediliyor, bakalım mavi boncuk kime gidecek?

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Sayın Hamit BAKIRCI, düzenlenen festivalde bir sanatçının mekanı terk etmesi talihsiz bir olay ama o sanatçıyı getirmeniz için size kim ya da kimler teklifte bulundu bunları da tartışmak gerek değil mi? Biraz eşeleseniz bakalım aklından neler çıkacak!

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Sayın Emel GARDİYANOĞLU, Lefkoşa Devlet Hastanesi Diş hekimliği klinik şefi olduktan sonra ilk icraat olarak asansörü kullanılır hale getirmeniz özellikle hastalar arasında memnuniyet yaratmış. Sahi bu arada asansörün çalıştırılmasını istemeyen hekim arkadaş kim acaba?

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Sayın Turgut ÇALICI, 20 yıldır yöneticiliğini yaptığınız Göçmenköy Spor Kulübünden vefasızlık gerekçesi ile istifa etmeniz camiada üzüntü ile karşılandı. Cenazenize saygı göstermeyen kulüp yöneticilerini özür dilemeye davet ediyoruz, tarihi bir hataya imza atmış oldular...