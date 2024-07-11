Hükümet 24 Haziran tarihinde karar almış...

Bundan böyle bazı suçlar dışında tutuklananlara artık kelepçe takılmayacakmış!

Hatta Bakan Oğuz hükümet adına özür diledi...

Karar doğrudur da!

Eğer 24 Haziran’da böyle bir karar alındıysa bizim niye haberimiz olmadı...

Öyle değil mi ya, önemli bir karardır bu!

İnsanlar mahkeme önlerinde rezil rüsva oldular...

Belki de hayatları boyunca bunun travmasıyla yaşayacaklar!

Hükümet belli ki özür nedeniyle bu işten sıyıracağını düşünüyor...

Sahi böyle karar niye alınmıştır, niye kamuoyundan saklanmıştır?

Bunun gerekçeleri nelerdir...

...

Son 6 ay içinde elleri kelepçeli başları öne eğik kimleri görmedik ki?

Eski başbakanlar, polis komutanları, bürokratlar ve daha niceleri...

Dün bunlardan birisi ile sohbet ettik!

Öyle bir sitem etti ki ne dese haklı...

Resmen kazık yedik diyor!

Yediğimiz goller de yanımıza kaldı diye ekleyerek...

Peki kim temizleyecek bütün bunları?

Tabi ki hiç kimse...

Golleri atan attı, yiyen yedi!

Hükümet de özür diledi ya...

Daha ne istiyorsunuz!

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Bu arada bir de iyi haberimiz var size...

20 Temmuz etkinliklerinden hemen sonra;

Sahte diplomalar konusunda yeni dalga başlıyor...

Bu kez başka üniversiteler!

Zaten YÖDAK Başkanı Hocanın da geçenlerde açıklamıştı...

Yenileri sırada diye!

Toplum da bunu bekliyor zaten...

Yakında yeni isimler ve makam sahipleri göreceğiz mahkeme koridorlarında!

Şükür ki yenilerinin ellerinde kelepçe görmeyeceğimiz...

En azından bu da bir şeydir!

...

Bu arada sahte diploma konusunda yaşanan adaletsizlikler de devam ediyor...

Birkaç kez gündeme getirdik ama devlet erkanı başını deve kuşu gibi kumun altına soktu!

Sahte diplomadan yargılanan kamu çalışanlarının devletten aldıkları maaşlar...

Kimi şimdi yarısını alıyor, kimi yarısından da azını!

Ama öyleleri var ki tam maaş almaya devam ediyor...

İnanılacak gibi değil!

Hak nerede, hukuk nerede, adalet nerede?

İnsanın aklı almıyor bir türlü!

Böyle çifte standart dünyanın en geri kalmış ülkesinde bile yoktur...

Anlayacağınız bazı ita amirleri görevlerini yerine getirmeyerek dost ahbap ilişkisi olarak tavır takınmışlardır!

Yazıktır, günahtır, kendini yasaların üstünde görmektir bu...

...

Hep deriz ya...

Sorgulama geleneğimiz yoktur bizim, diye!

En az 10 senedir duyarız hep Lefkoşa’da 500 yataklı hastane yapılacak diye...

Hatta arazinin fotoğrafı bile yayınlandı!

Aradan yıllar geçti, hükümetler değişti...

500 Yataklı hastane hayal olup, yılan hikayesine döndü!

Oysa Ankara bize söz vermişti...

Şimdi 5 yıldız ayarında otel rüyasına yattık!

Lefkoşa Devlet Hastanesi öyle bir hastane olacak ki konfordan geçilmeyecek...

Kim bilir belki dev bir yüzme havuzu, spa filan da yapılır!

Bunun Türkçesi kocakarıya makyajdan başka bir şey değildir...

Sahi bunu niye kimse sorgulamıyor?

Hadi hükümet kalk Arap, otur Arap’tır da...

Peki ha muhalefet?

Ve tabi ki sivil toplum örgütleri?

...

Son olarak...

Bugün 11 Temmuz Basın Günüymüş!

Devlet erkanından kutlama üstüne kutlama...

Hepsi de medyanın önemine vurgu yapıyorlar!

Sanki de inanıyorlarmış gibi...

Bu ülkede medya çoktan bitmiş, bitirilmiştir!

Bunu görmeyen de kesinlikle kördür...

Hele de basılı yayın bittikten sonra onlarca internet gazetesi peydahlanmış ve rezillik daha da görünür olmuştur!

Basın günü saçmalığına inananlara duyurulur...

MESAJ KUTUSU

Sayın Özdemir BEROVA, medyada bir süredir Emrullah Turanlı’ya vergi affı getirileceği yönünde haber ve yorumlar yapılmaya başladı. Kamuoyunu doğru bilgilendirme için konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmanız öneriliyor aksi taktirde doğru kabul edilecek...

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Sayın Mehmet ÇILDIR, Yeni Girne Hastanesi inşaatında ortağınız ile ipleri koparıp yüklü bir miktar karşılığında çekildiğiniz yönünde mesajlarınız geliyor. İnşaat sektöründe bu konuda çeşitli söylentiler yayılmaya başladı, en doğrusu sizin açıklamanız olacaktır...

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Sayın Erdal ÖZCEN, DAÜ’nün bazı tesisleri ve arazilerinin başka işletmelere 5 yıldızlı otel ve casino yapılması için devredileceği yönündeki iddialar artık manşetlere taşınmaya başladı. VYK’nın buna tepki göstermesi olumlu bir gelişmedir ancak bakalım emir yüksek yerlerden gelince tavrınız ne olacaktır merak konusu olmuş...

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Sayın Fatma Çimen TUĞLU. Belediye başkanı olduğunuz Mehmetçik Bafra bölgesinde otel müşterilerinin sivrisineklerden el aman ettiklerini biliyor muydunuz? Bölgenin turizm merkezinden daha ziyade sivrisinek merkezi haline dönüştüğü yönünde şikayet mesajlarınız var, haberiniz olsun istedik...

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Salın Mehmet HARMANCI, Lefkoşa’daki bazı caddelerde bulunan oto park cihazlarında yaşanan arızalar nedeniyle sürücüler ile zabıtalar arasında ciddi tartışmalar yaşandığı söyleniyor. Eğer cihaz arızalıysa boş kalan park yerinin zabıtalar tarafından boş tutulması biraz garip değil mi?

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Sayın Narin Ferdi ŞEFİK, emekli olduktan sonra da yargıdaki sorunları dile getirmeye çalışırken bazıları uzunca bir görev süresince bu konuda ne yaptığınızı sorgulamaya başladı. Haklı yönleri de yok olmasa gerek değil mi?

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Sayın Oğuzhan HASİPOĞLU, bazı partilileriniz 21 Eylül’de yapılacak olan kurultaya katılım düşük olacağı yönünde uyarı mesajları göndermeye başladılar. Bu arada yeni belirlenecek olan delegeler konusunda da çeşitli şaibeli yorumlar yapılmaya başladı, umarız uyarıları göz önüne alırsınız...

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Sayın Filiz BESİM, toplumun trafik kazaları konusunda eğitilmeli yönündeki açıklamalarınızın altına imzamızı atarız ama bunun hiçbir zaman uygulamaya girmeyeceğinden de emin olmanızı isteriz. Çünkü bizde siyaset artık toplumsal değil bireysel boyutlara kadar düşürüldü...

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Sayın Gencay EROĞLU, yöneticisi olduğunuz Akademi Sanat Derneği’nin Arap Ali müzikali beklenenden çok daha rağbet buldu ve beğenildi. Tarihin bir kez daha gözler önüne serilmesi nedeniyle sizi ve ekibinizi tebrik eder, yenilerini bekleriz...

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Sayın Mustafa ARABACIOĞLU, son günlerde kötü giden gidişat nedeniyle yaptığınız paylaşımlarda yaptığınız çağrılar yeni bir siyasi yapılanma olarak değerlendirilmeye başladı. Zararın neresinden dönülürse kardır anlayışı burada ön plana çıkıyor, bir ara buluşup değerlendirmekte yarar görüyoruz...

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