UBP’de kurultay tarihi 21 Eylül olarak belirlendi...

Başbakan Ünal Üstel kurultayda aday olacağını dün açıkladı!

Alkışlayan var...

Ama tepki koyan da var!

En açık seçik tepki Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra’dan geldi...

Başka tepki koyanlar da yok değil ama en azından Altuğra en cesurları çıktı!

Zira bazıları Ünal beyin önden başka, arkadan başka konuşuyorlar...

Aklımıza şöyle de bir soru geliyor değil;

İzlem hanım acaba bakanlık görevinden alınmayıp şu anda kabinede olsa aynı açıklamayı yapar mıydı?

Bize göre yapmazdı ya da yapamazdı...

Bunlar siyasetin cilveleri olarak anılıyor!

...

Hasan Taçoy’un aday olacağını aylar önce biliyorduk ama Kutlu Evren ve Olgun Amcaoğlu’nun adaylığı aynı anda patladı...

Kutlu Evren ile Ünal Üstel’in yıllardan beridir süren rekabeti ortada!

Aynı bölgeden vekil olunca aralarında amansız bir rekabet başladı...

Yıldızları barışmadı bir türlü!

Kutlu Evren’e parti içinden muhalif kesimden birilerinin giderek teklifte bulunduğunu biliyoruz...

Tüm ülkede tam destek beyan etmişler kendisine!

Şu sıralar adaylık sinyali veriyor ama son güne kadar karar değiştirme ihtimali de yok değil...

Ama Olgun Amcaoğlu öyle değil!

Ya da şimdilik öyle değil...

Bu uğurda bakanlık koltuğunu da yakında terk edecek!

Ya da birileri arayacak ve aday olmaktan vazgeçecek...

Zira kendi geniş ailesinden birileri bile Üstel’e destek vermiş durumdalar!

...

Aslında UBP kurultayının şifresi istikrardır...

Her şey bunun üzerine kurgulanacak!

Başbakan Üstel geçenlerde Ankara’ya gidip Cevdet Yılmaz ile görüştü...

Yılmaz toplantı sonrasında yaptığı açıklamada siyasi istikrar mesajı verdi!

Yani Ankara’ya göre KKTC’de istikrar çok önemli istikranın devamı önemli arkasından ekonomik istikrar da gelecek...

Ünal Üstel’e açık destek verecekleri şimdiden belli olmuştur!

Peki Ankara’nın Üstel’e tam destek verdiği bu süreçte rakip adaylar aday olmakta ısrar ederler mi?

Ya da ederlerse eğer seçildikleri halde hükümetin başında kalabilirler mi?

...

20 Temmuz tarihi UBP’nin kurultayı için de önemlidir...

Ne olacaksa, neye karar verilirse işte hepsi de bu tarihte olacaktır!

Ankara’dan gelecek olan devlet erkanı çok büyük bir ihtimalle Üstel’e rakip olan diğer adaylarla bir bir görüşecek ve bir dönem daha Üstel’in hem genel başkan hem de başbakan olarak kalması gerektiğine vurgu yapacaklardır...

Verecekleri karar kendi siyasi gelecekleri açısından da önemli boyutta olacaktır!

...

Bu arada belli ki Ankara’da bizim bilmediğimiz duymadığımız bazı kararlar da alınmıştır...

En dikkat çekeni de yıllardır söz verilen Lefkoşa’ya 500 yataklı devlet ya da şehir hastanesidir!

Ne dedi Başbakan;

Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi 5 yıldızlı bir otel haline dönüştürülecek...

Yani 500 yataklı hastane projesi artık çöpe atılmıştır!

Beyli bir karar ne kadar doğrudur tartışılacak bir konudur...

Zira eskiyen hastanede deprem riski olduğunu yıllardır duyuyoruz!

Bu konuda elbette en doğru kararı teknik insanlar son sözü söyleyecek ve gerçekleri ortaya koyacaklardır...

...

Son olarak yine Mehmet Dursun...

Konuyu biraz bizde araştırdık Almanya’da olacağı söylenen tedavinin halen şu anda deney aşamasında olduğunu öğrendik!

Yasal olarak da bu şimdilik en azından devlet arası ilişkilere göre mümkün değil...

Dursun çok büyük ihtimalle Ankara’da bir hakem hastanesine gönderilecek ve resmi karar da orada alınacak!

Dün yaptığımız görüşmelerde ilgili devlet kurumlarının kendisine büyük hassasiyet göstererek ilgilendiklerini memnuniyetle öğrendik...

Yeniden acil şifalar dileriz!

...

MESAJ KUTUSU



Sayın Erhan ARIKLI, Ankara’nın da desteklediği çağdaş toplu taşıma projesinde bir danışmanın adının fazlasıyla geçtiğini duyduk. Kimdir bu danışman arkadaş, neyi danışacağız, merak konusu olmuş ki yoğun mesajlar ve tabi ki ihbarlar da gelmeye başladı, haberiniz olsun istedik...

...

Sayın Hüseyin AMCAOĞLU, geçtiğimiz günlerde bir mekanda UBP kurultayında Ünal Üstel’e tam destek vereceğinizi duyurmuşsunuz. Umarız aile içinde bir takım tartışmalar yaşanmaz zira siyasette ülkenin en güçlü ailelerinden birisiniz, vereceğiniz destek de çok önemli...

...

Sayın Ahmet SAVAŞAN, olası bir kabine değişikliği ya da istifada boşalan bakanlığa sizin getirileceğiniz konuşulmaya başlandı, şimdiden hayırlı olsun diyelim mi? Yine de bunun gerçekleşmesi için 20 Temmuz tarihini beklemek gerek zira kurultay için en kritik günlerden birisi olacak...

...

Sayın Murat ŞENKUL, özellikle parti dışında bir dönem daha belediye başkanlığından sonra aktif siyasete girip yerinizin meclis olduğunu düşünenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu biliyor muydunuz? Kısa sürede Girne’nin çehresini başarılı bir şekilde değiştirdiniz milletin vekilliği de size hayli yakışır görüşü hakim...

...

Sayın Oğuz KÖSE, dost ve yakınlarınız rüşvet iddialarına karıştığınızı duyunca kulaklarına inanamadılar. Son sözü yargı verecek ama bütün emareler de dudak uçuklatan cinsten. Bundan böylesi de artık hayırlara vesile olsun...

...

Sayın Mustafa NAİMOĞULLARI, ithal edilen donmuş et kapış kapış gidip vatandaş memnuniyetini belirtirken sessizliğiniz dikkatler kaçmıyor. Hayırdır eylemlere devam edeceğinizi iddia ediyordunuz yoksa bu karar artık geçerli değil mi? En azından vatandaşı bilgilendirmeniz bekleniyor...

...

Sayın Mehmet DURSUN, hastalık süreciyle ilgili tüm evrakları ilgili bakanlığa teslim ettikten sonra devletin bu konudaki çarklarının dönmeye başladığını büyük hassasiyet gösterildiğini memnuniyetle öğrendik. Olayın yasallığı da çok önemli umarız her şey gönlünüzce olur sizi seven ve gönül verenleri siz de sevindirirsiniz...

...

Sayın Gürkan KARA, geçtiğimiz günlerde Alayköy’de bir mekanda adınızın fazlasıyla anıldığını biliyor muydunuz? Kurultay vakti yaklaşıyor hadi bakalım yeniden yollara düşme vakti geldi alın size görev adamı olduğunuzu gösteren iyi bir fırsat...

...

Sayın Turgül TOMGÜSEHAN, dördüncü kitabınızı yayın hayatına kazandırdığınızı memnuniyetle öğrendik. Her biri de buram buram tarih kokuyor ve topluma hizmet konusunda çok değerli. Yenilerinin devam edeceğinden kuşkumuz yok, emeklerinize ve kaleminize sağlık...

...