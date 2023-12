Sahte reçete skandalı vatandaşı vurdu!

Sigortalılar, sahte reçete skandalı sonrası büyük bir mağduriyet yaşıyor.

Kronik hastalığı olan bir sigortalı ilacı bittikçe eczanesine gidiyor ilaç bedelinin yüzde 20’sini ödeyip alıyordu.

Eczacı anlaştığı bir doktora bu ilacı yazdırıyor, vatandaş mağdur olmuyordu.

Sağlık sisteminde devletin beceriksizliğini eczacı doktor kapatıyordu.

Tabi bu eksikliğin doğurduğu açık kötüye de kullanıldı.

Bazı hekim ve eczacılar bu durumu kötüye kullandı.

Hukuk süreci devam ediyor, sonucu göreceğiz.

Bu işten zararlı çıkan yine vatandaş oldu.

Biz şimdi işin vatandaşın cebini yakan kısmındayız.

Hem de dar gelirlinin canına okuyan kısmındayız.

Kronik hastalığı olan bir sigortalıyı düşünün her ay kullanması gereken ilaçlar var.

Eczacılar son yaşananlardan dolayı yardımcı olamıyor.

Doktora gitse sadece ilaç yazacak en az bin lira muayene parası alacak.

Yani yukarı tükürsen bıyık aşağı tükürsen sakal…

Dar gelirliyi düşünün her ay ilaçlara vermek zorunda oldukları parayı tahmin edin.

Devlet doğru düzgün bir sisteme geçse ne sigortalı mağdur olacaktı ne de bu yolsuzluklar.

Balık baştan kokuyor yine!

***

Türkiye’deki büyük deprem sonrası yavrularımızı ve o esnada deprem bölgesinde olan insanlarımızı kaybettik.

Büyük bir talihsizlikti...

Büyük bir acı ve dram yaşadık.

Türkiye’nin büyük acısının yanında günahsız yavrularımızın kumdan bir otelde bu felakete yakalanmalarını hazmedemedik.

İçimizden bir parça koptu sanki…

Şampiyon melekler dedik onlara…

Gerçekten de onlar melek gibiydi!

Çok haklı bir adalet savaşı başladı acıyla birlikte.

O enkazın sorumlularının adalet önünde en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz.

Bu süreç devam ederken Şampiyon melekleri yaşatma derneği kuruldu.

Yavrularımızın ailelerinin ön saflarda olduğu bir dernek bu.

Keşke yavrularımızı yaşatmak için bir derneğe ihtiyaç olmasaydı.

Devletimiz üzerine düşen her görevi iteklemeden zorlamadan yapabilseydi.

Türkiye’deki adalet arayışı en ağır cezayı hemen verecek şekilde işleseydi.

Şampiyon melekleri yaşatma derneği belki de şu an KKTC’nin en çok maddi ve manevi desteklenen derneği olmuştur.

Misyonu ve varlığı ile Kıbrıs Türk halkının gönlünde büyük bir yer edinmiştir.

Şimdi bu hareketin hiç yıpranmadan şeffaf bir şekilde yoluna devam etmesi ve güzel işlerle meleklerimizin hatırasını en iyi şekilde yaşatmasını bekliyoruz.