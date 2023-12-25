Prof. Dr. İbrahim Benter,Lefkoşa’da doğdu. Annesi ve babası Baflı...

Bildiğiniz bu toprakların insanı!

Florida Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun olmuş. New York Tıp Fakültesinde okumuş. Ohio State Üniversitesi Tıp Fakültesinden de doktorasını almış...

Çok önemli buluşları ve araştırmaları var!

Bildiğiniz bilim insanı…

Mayıs 2013'ten beri Vakıflar İdaresi genel müdürüydü.

Adamı görevden aldılar iyi mi?

Görevden alındığını bile basından öğrendi!

Görevden neden alındığını çok iyi biliyordu...

Ama önce Benter’in neler yaptığını bir hatırlayalım.

...

ABD’de tıp profesörlüğü görevini bırakıp vakıflar idaresinin başına geçerek memur maaşına razı olduğu için en az 3 Milyon dolar gelir kaybı yaşadı.

Ülke sevgisi şahsi menfaatlerinin önüne geçmemiş Benter’in...

Vakıfların başına geçtiğinde Vakıfların Banka hesabında kuruş yokken bugün kasada 300 milyon TL para bırakmış.

Yıllık hayır işleri için göreve geldiğinde 70 bin TL harcanırken, 2023 yılında bu miktarı 70 milyon TL'ye çıkarmış!

Yani bu adam çalışmış...

Akademik bilgisini, bilim insanlığını ve hayra ve barışa yönelik kişilik yapısını nakış gibi işlemiş bu vakfa!

...

Benter, görevden alındığını basından öğrendikten sonra ki bu şekilde öğrenmesi büyük bir vefasızlık hemen bir açıklama yapıyor...

İki satırda taşı gediğine koyuyor!

“Halkın ihtiyaçları için gece gündüz çalıştım ve dolandırıcılıklara göz yummadım.”

Nokta!

Mesajı hemen aldık biz de herkes gibi…

Bu kadar kalite bir isim ve bu derece başarılı bir yönetimin ardından Benter neden ansızın görevden alınmıştı?

Dolandırıcılığa izin vermedi çünkü...

Vakıflara yüklüce borcu bulunan sorunlarıyla gündemden düşmeyen Cratos otelin ismini değiştirip garip gurebanın kursağına gidecek paraya çökmek istediler.

Cratos otelin borçlarını sileceklerdi.

Plan çok basitti.

Ama Benter çok zorluydu.

İzin vermedi!

Kellesini aldılar ama kendini satın alamadılar!

...

Peki, Benter’i görevden alma talimatını kim verdi?

Lefkoşa Büyükelçiliği bu görevden alma kararının neresinde?

Bu soruların cevaplarını önce bir alalım.

Yanlış varsa ortada çıksın biri söylesin!

Ha şimdi gözümüz göreve yeni atanan eski DAÜ rektör vekilli Mustafa Tümer’e çevrildi.

Bakalım Benter’in sonunu getiren konuda Tümer ne yapacak.

Gerçekten bu değişiklik bir bayrak yarışı mı yoksa Benter’in sildirmediği borcu silme yarışı mı?

Benter neden görevden alınmıştır!

Talimat nereden gelmiştir...

Bu sorular yanıt beklemektedir!

...

Son olarak;

Vakıflar İdaresi son 10 yıla kadar çok kötü yönetiliyordu...

Sorma gir hanından beterdi!

Vakıf malları yıllardır partili ve yakınlara peşkeş çekilmişti...

Vakıflara ait çok değerli araziler ve apartman daireleri değerinin çok altında torpilli kesime çok düşük fiyatlara kiralanmıştı!

Son 10 yıldır bunların hiçbiri olmadı...

Benter sayesinde vakıf malı yine vakıflarındır üzerine sistem kuruldu!

Alınan kararlar bir çoğunu rahatsız etti...

Vakıflardan nemalanamayanlar şikayet üstüne şikayet yağdırdı!

Sonuç geldiğimiz noktadır...

...

Vize olayı!

Şu anda hemen herkes merak ediyor...

Türkiye’ye gidersem geri gönderilme riski var mı diye!

Bu konuda merak çok ama yanıt yok...

Büyükelçiliğe yapılan dilekçelerde kabul görmedi!

Ortada şöyle bir gerçek var;

Git şansını dene, sokarlarsa ne ala...

Yoksa sen de yasaklılar gibi gidip geri dönersin!

Bu konuda Cumhurbaşkanına uzun bir süredir çağrı yapıyorduk...

Belli kibir şeyler öğrenmiş ama net cevap vermedi!

Büyükelçiliğe gidip vize için başvurun dedi sadece...

Oysa biz yıllardan beridir etle tırnak gibi değil miydik?

Ana yavruya bunu yapar mı hiç!

Yasaklı olanlar bundan böyle eğer vize alırsa yasaklı halleri kalkacak mı yani?

...

“DAÜ VE YDÜ nasıl bir paradoks!”

“Herkes biliyor ama bilmiyor gibi yapıyor. YDÜ profesör maaşı devlere asgari ücret olarak beyan ediliyor. DAÜ’ deki işçinin maaşı YDÜ ‘deki profesörden fazla!!! Millet olarak gerçek maaşların devlete beyan edilmemesini eleştireceğimize DAÜ’nün maaşları neden yüksek diye şikayet ediyoruz. (Daü’de gerçek maaşlar beyan edilir) Oysa DAÜ devletten çalıp profesör maaşını asgari ücret olarak beyan etse bugün batmayacaktı belki. Ve kimse de ne kadar yüksek maaş alıyorlar dedikodusu yapmayacaktı. Ülke olarak yaşadığımız bir paradoks

Belki isim vermek doğru değil ülkenin iki güzide üniversitesi demek daha doğru olur. Biri batıyor diğeri zenginleşiyor...”

(Bir Okur)

MESAJ KUTUSU

Sayın İbrahim BENTER, CTP döneminde bile size kimse dokunmazken UBP döneminde hiçbir gerekçe göstermeden görevden alınmanızın ardında yatan gerçekler bizim kulağımıza fısıldanmaya başlandı. Eminiz ki perde gerisi bilgiler sizdedir, bunların hepsini açıklamak da bir amme hizmeti sayılacaktır...

...

Sayın Kadri BÜRÜNCÜK, KKTC’nin en saygın ve stratejik öneme sahip radyolarından birinin yeni açacağı bir kanala frekans verme konusunda ayak sürüdüğünüzü öğrendik. Yakında telefonunuz acı acı çalacak ve emin olun ki bunun hesabı er geç sorulacaktır, bilginiz olsun!

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Sayın Ünal ÜSTEL, parti içinden birileri sizin yaptırdığını iddia ettikleri bir kurultay anketinin sonuçlarını kamuoyuna yaymak için büyük bir uğraş göstermeye başladılar. Böyle bir anket yaptırdınız mı yoksa tamamen algı operasyonu için içeride huzursuzluk yaratmak mı istiyorlar. Kısa da olsa bir açıklama lütfen!

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Sayın Erhan ARIKLI, aylar önce milli havayolu için THY’den gelecek olan 3 uçak konusundaki son gelişmeler nelerdir. Haberler artık dışarıya sızdı ya da sızdırıldı, konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama da şart oldu değil mi? Umarız bu konuda yapılan çalışmalar heba olmaz!

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Sayın Hüseyin ÖZGÜRGÜN, İstanbul’daki günlerinizin artık sonuna geldiğinizi ve yeni yılın ilk haftalarında adaya dönmek için valizleri hazırladığınız konuşulmaya başlandı. Merak o ki dönünce sade bir hayat mı yaşayacaksınız yoksa siyasete geri dönüp taşları yerinden oynatacak mısınız?

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Sayın Yusuf KISA, gazetenizin 10’ncu kuruluş yıldönümünü kutlar nice yıllar temenni ederiz. Bir de şu kuponlardan daire kazanan hanımın dairesini kendisine verirseniz yeni yıl için çok değerli bir hediye olacaktır. Bu güzel kararınızı merakla bekleyeceğiz...

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Sayın Turgut VEHBİ, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünüz hayırlı ve uğurlu olsun. Doğru ve yerinde bir karar alındı tecrübe ve deneyimleriniz sayesinde görevinizde başarılı olacağınızdan kuşkumuz yoktur...

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Sayın Fatma Çimen TUĞLU, bu yıl bir ilki gerçekleştirerek kadrolu olmayanlara da 13’ncü maaş ödemesi yapmanız hem bölgede hem de çalışanlar arasında memnuniyetle karşılandı. Bu arada Bafra turizm bölgesi sokakları hala karanlık haberiniz olsun istedik...

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Sayın Mehmet OSMANCIK, emeklilikten sonra kendinizi tamamen, hellim, zivaniya ve harnup pekmezi gibi üretimlere verdiğiniz ve keyfinizin de hayli gıcır olduğu görülüyormuş. İnsan Allahtan başka ne ister ki?

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Sayın Osman NAZLI, elektrikli araç sahibi olmak için uzun bir zamandır araştırma içinde olduğunuz görülüyormuş. Umarız evdeki bulgurdan olmazsınız çünkü bu araçların bizim ülke için çok da uygun olmadığı söylenmeye başladı...

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