İşte size ülkenin çarpık düzeninden bir tanesi daha...

Adına ister kokuşmuşluk deyin!

İster çürümüşlük...

Ya da adam kayırma ve partizanlık!

Bir gerçek var ki devlet, devletin denetimsizliği ve basiretsizliği nedeniyle resmen soyuluyor...

Bunlar da hepimizin cebinden ödeniyor!

Böyle gelmiş böyle devam ediyor...

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Hanımefendi devlet memuru...

11 Yıldır aynı bakanlıkta çalışıyor!

Çalışanların çoğu kendini tanımıyor...

Çünkü 11 yıldır işe gitmiyor!

Ay sonları maaş bir tamam banka hesabına yatıyor...

Tamı tamına 46 Bin Türk Lirası!

Asgari ücretin 3 katı yani...

Arayan yok, hesap soran yok, çok da kimsenin umurunda değil!

Çünkü devletin ensesinden geçinenleri yine devlet kendisi bizzat koruyor, kucaklıyor...

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Eminiz ki bu satırları okurken, sizler de içinizden devlette çalışıp da işe gitmeden maaş çekenlerin isimlerini geçiriyorsunuzdur...

Çünkü bu sorun sadece bir bakanlıkta değil çoğunda ve dairelerde yaşanıyor!

Mesai saatlerine uyup aldığı parayı hak edenler de yok değil ama hak etmeyenler her geçen gün biraz daha artıyor...

Devletin ilgili birimleri de sadece baka kalıyor!

Sonuçta da çalışanlar kendilerini enayi olarak görüyor...

Yaptıkları şikayetler de hep sonuçsuz bırakılıyor!

Gel de şimdi bunlardan sağlıklı çalışma ve verim bekle...

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Şu anda kamuda büyük bir laçkalık yaşanıyor...

Yıllardan beridir yazdığımız, çağrıda bulunduğumuz hasta raporlarında da bir düzenleme yapılmadı!

Tatil günleri ya da sonlarında dairelere hasta raporu yağıyor...

Ne gariptir millet ya tatil öncesinde ya da sonrasında sırf izinlerini uzatsınlar diye hasta oluveriyorlar!

Herkesin bir tanıdık doktoru vardır ya...

Sözde hasta raporlarıyla devlet başka bir şekille çalınıyor!

Hasta olanın, yurt dışı gezilerinde, meyhanelerde ve alış veriş turlarında ne işi var, bunu kimse sorgulamıyor...

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Ayça Alav cinayeti toplumu şok etti...

Cinayetten sonra ise belli kesimler tarafından ülkenin güvenliği tartışılmaya başlandı!

Artık bu ülkede güvenli değiliz yaşamak istemiyoruz feryatları filan...

Hatta bazı siyasiler bile resmi açıklama yapmasa gittikleri mekanlarda ülke güvenliğini tartışma konusu yapıyorlar, iyi halt ediyorlar!

Cinayetler sadece bize özel değil dünyanın her yerinde görülen hunharca olaylar...

Ama biz bir turizm ve öğrenci ülkesi olunca hele de siyasilerin kendi ülkelerini kötülemesi inanın fazlasıyla düşündürücüdür!

Ne yapmaya çalışıyorlar anlayamıyoruz artık...

Her şeye rağmen iddia ediyoruz;

Bu ülke dünyanın en güvenli ülkelerinden birisidir...

Hele de internet çağında kendi ayağımıza kurşun sıkmak da neyin nesidir!

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Bu arada cinayet sonrası devlet erkanından yine vitrine oynayan açıklamalar...

Ayça Alav’ı yüreğimize gömdük!

İnanmayın sakın onlara...

Kimsenin kimseyi yüreğine gömdüğü filan yok!

Ölen ölüyor ve olan da sadece geride kalan ailelere kalıyor...

Ateş öyle bir yüreklerine düşüyor ki onun acısını da sadece onlar bilir!

Gerisi şovdan öte değil...

MESAJ KUTUSU

Sayın Olgun AMCAOĞLU, sizin bakanlıkta eğer bir kadın 11 yıldır işe hiç gitmeden 46 Bin TL gibi bir maaş çekmeye devam ediyor ve bu konuda uyarı bile almıyorsa burada kesin bir yönetim zafiyeti vardır. Tepede oturanlara bir sorun bakalım bu kadının torpili hangi kalın enseliden geliyormuş!

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Sayın ErsinTATAR, İstanbul’taki zirvede konuşulan konuların başında bizim ülkede başkanlık sistemini geldiğini öğrendik. Yeni yıla girdikten sonra ayrıntıların detaylı bir şekilde açıklanacağı ve kamuoyuyla paylaşılacağı konuşulmaya başlandı hadi bakalım hayırlara vesile olsun!

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Sayın Salih CANSEÇ, büyük bir okul ihalesi konusunda türlü yerlerden ihbarlar yapılmaya başlandı. Bu sıralar gözünüzü dört açmanız gerekiyor çünkü rakamlar ürkütücü boyutlarda. Yetimin hakkı meselesini unutmamak gerek değil mi?

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Sayın Özge FALYALI, ses kayıtları ve yapılan açıklamalar konusunda birinci hedef siz olduğunuz için hayli detaylı bir açıklama yapmanız şart oldu. Zira hem siyasiler hem de medya mensupları bu işin peşine düştüler yanlış yorumların önüne geçmek gerekiyor.

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Sayın Erhan ARIKLI, aylardır heyecanla beklediğiniz oto karavan İngiltere’den nihayet adaya ulaşmış hadi bakalım hayırlısı. Umarız otellerde tatil yapamayanlara yaz aylarında ucuza kiralarsınız artık değil mi?

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Sayın Faiz SUCUOĞLU, gittiğiniz ziyaretlerde bir anket sonucunu yoğun bir şekilde paylaştığınız ve yorumladığınız konuşulmaya başlandı. Acaba anketi bize de ulaştırsanız yayınlasak fena mı olurdu yani!

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Sayın Hasan KILIÇ, umarız temenni ettiğiniz gibi DAÜ ayakta kalır ancak ufak tefek üniversitelerin de öğrenci hırsızlığı bunu bir hayli zorlaştıracak gibi gözüküyor. DAÜ’nün fiyatlarının yarısının da altında öğrenci hırsızlığı yapmaya başladılar haberiniz olsun istedik...

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Sayın Kasım KUNİ, milyon dolarlık rüşvet konusunda elinizde ses kayıtları olduğuna göre bu konuda geniş çaplı bir soruşturma başlatmak artık mecburi hale geldi değil mi? Hele de siyasilerin bağlantılarını ortaya çıkarabilirseniz yakında şenlik var demektir...

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Sayın İlkay ASLIM, size kaç kere söyledik bir damlacık çocuğu Kadıköy’de maça götürme diye anlatamadık gitti. Bırak demokrasi işlesin yavrucak kendi takımını kendisi belirlesin bizim cepheye gelmesi kesindir...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, siyasette son günlerde hızla tırmanışınız devam ederken rakipler sizi dedikoducu ilan etmeye başladılar bile. Rahatsız olduklarına göre kesinlikle doğru yoldasınız demektir, devamını bekleriz...

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