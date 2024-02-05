Yıl 2024!

İki insanımız bir konteynerin içinde zehirlenerek can verdi.

Zihinsel engelli bu kardeşler ısınmak için elektrikleri olmadığı için jeneratör çalıştırdılar.

Elektrikli sobalarını yakıp uyudular.

Jeneratörden çıkan zehirli duman sonları oldu.

Elektrikleri yoktu.

Evleri yoktu.

Engelli oldukları için kendilerini idare etmeleri zordu ve yalnızdılar.

Devlet yanlarında değildi.

Bir çoğumuzun da bu sefaletten haberi yoktu.

Bu suç hepimizin ama önce devletin!

Sosyal devlet olamadık.

İskele’de sosyal hizmetlerin bu dramdan haberi varmıydı!

Olsaydı şuan yaşıyor olurdu bu iki kardeş.

Aynı adada aslında aynı gemideyiz resmen.

Küçücük bir adada birbirimizden haberimiz yok!

Komşumuz açken tok uyur olduk!

Devlet ise bizden beter…

Vatandaşının durumundan öldüğünde haberi oluyor…

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Ombudsmanın raporu mahkemeye gider mi?

Ombudsman, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından yapılan kiralama işlemlerinin yasa dışı olduğunu, İhale Yasası’na aykırı ihalesiz işlemler yapıldığını tespit etti.

Kiralama işlemleri Kamu İhale Yasası’na göre ihaleye çıkılarak yapılması gerekirken yasaya aykırı şekilde kiralamalar yapmış.

Konunun Türkçe meali şu anlama geliyor; kiralama işi eşe dosta partiliye kıyak çekilerek yapıldı.

Bu kiralama işlemlerinin altında kimlerin imzası var!

İmzalar orada duruyor, sorumlular belli!

Peki gereken yapılacak mı, yoksa konu mahkemeye gidecek mi?

Yasa tanımazlık hak hukuk bilmezlik ayan beyan ortada.

Utanç verici bir durum.

Bu işin üstü örtülüp konu kapatılabilir mi yoksa en tepeye kadar hesap sorulur mu göreceğiz bakalım.

KKTC’nin nüfusunu bilen var mı?

KKTC’nin devlet olma vasfını sarsan en önemli konulardan birisi de nüfusumuzun ne olduğunu tam olarak bilmememiz.

Bu ülkede nüfus tahmini elektrik sayaç sayısından, GSM abone sayısından günlük ekmek tüketiminden falan yapılıyor hala.

Ha birde siyasiler bazı tahminlerde bulunuyor.

Son tahmin Hasan Taçoy’dan geldi.

1 Milyon dedi!

Nüfusu bilinmeyen bir ülkede nasıl planlama yapılır?

Özellikle eğitim ve sağlık konusunda göz kararı planlama yaparak nereye kadar gidebiliriz.

Ekonomik planlama ve kalkınma stratejileri için nüfus bilgisi gereklidir. Hükümetler, işgücü, eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlarda yatırımlarını planlamak için nüfusun büyüklüğünü, yaş dağılımını ve eğitim seviyesini bilmelidir.

Bütün dünyada eğitim, sağlık, konut ve diğer sosyal hizmetlerin planlanması ve sunulmasında nüfus bilgisi kullanılır.

Ülke nüfusunu bilmek, bir ülkenin ekonomisini, sosyal politikalarını, çevresini ve dış politikasını planlamak ve yönetmek için olmazsa olmazdır.

İstatistiksiz, plan programsız baştan sağma bir yönetim anlayışı.

Geleceğimiz belirsiz, rüzgar hangi yöne iterse o tarafa savruluyoruz.

Asgari ücret az, Muhtarları da memur yapın!

Muhtarlara verilen mali desteğin 2024 bütçesine asgari ücretin yüzde 95' i kadar ödenecek şekilde ayrıldığı açıklandı.

Devletimizin ne kadar zenginleştiğini böylece görmüş olduk.

Demek ki para çok. Kaynak sıkıntımız yok.

Muhtarlar zaten belli bir hizmet ücreti alıyor vatandaştan.

Üstüne de neredeyse bir asgari ücret maaş bağlanıyor.

Benim önerim muhtarları da memur yapın kurtulun.

Asgari ücret az!

Sınır kapılarını rahatlatın!

Hayat pahalı, hem esnaf hem vatandaş zorda

Piyasa kör topal ilerliyor.

Piyasayı ayakta tutan ve çarkı döndüren bir mucizemiz var.

Komşumuz Rumlar!

Marketlerimiz, esnafımız, sağlık sektörümüz, makinistimiz, benzincimiz, kumarhanecimiz, aklınıza kim gelirse güneyden gelenler sayesinde nefes alıyor.

Piyasaya ciddi anlamda para girişi var.

Bu yüzden güneyden adaya geçişler için kırmızı halı sermemiz gerekirken sınır kapılarında uzayan kuyruklara çare bulamıyoruz.

Akıl alır gibi değil.

Bırakın gelsinler yemek yesinler, alışveriş yapsınlar, benzin alsınlar, kıyafet alsınlar, doktora gitsinler, kumar oynasınlar.

Zorlaştırmayın, kolaylaştırın!

MESAJ KUTUSU

Sayın Zorlu TÖRE, bazı şaibeli vekillerin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dilekçeler masanızın üzerinde bekliyormuş. Başbakanlıktan talimat beklediğiniz ve dilekçeleri meclise sunmak için düğmeye basmanızın an meselesi olduğu konuşuluyor...

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Sayın Olgun AMCAOĞLU, bakanlık olarak ekmeğin satış fiyatını 12 TL olarak belirlediniz ancak bir çok market bu karara uymayarak 15 TL’den satmaya başladılar. Böylelikle devletin otoritesi ve ağırlığı da ayaklar altına alınmış oldu umarız artık etkili denetimlere başlarsınız!

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Sayın Talip ATALAY, parti için kirli çamaşırları ortaya dökmeniz aslında olması gereken bir durum ancak parti tabanından bu konuda çok ciddi eleştiri ve tepkiler almaya başladınız. Bu emin olun ki kurultay sonuçlarına da olumsuz yansıyacaktır zira siyasette ödenen bedeller bazen çok ağır olabilir!

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Sayın Meryem ÇAVUŞOĞLU, son günlerde BRTK müdürlük makamı görevine göz dikenlerin olduğunu biliyor muydunuz? Bu konuda hükümet nezdinde ciddi girişimlerde bulunuyorlar aralarında çok önemli isimler de var diye duyduk. Şu sıralar radarları tam kapasite çalıştırma zamanıdır...

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Sayın Sadık GARDİYANOĞLU, iki hasta kardeşin bir konteyner içinde jeneratör gazından hayatlarını kaybetmeleri ayın zamanda İskele Sosyal Hizmetler Dairesinin büyük kusurları içindedir. İnsanlardan bu kadar uzakta olup ilgisiz kalanlar hakkında umarız girişimde bulunursunuz...

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Sayın Kudret ÖZERSAY, kişisel ve parti olarak yaptığınız girişim ve şikayetler sonrası artık lakabınız ‘dedektif’ olarak belirlendi. Bu arada size yakın olanlar son bombayı beklediklerini ve ortalığın toz duman olacağını sızdırmaya başladılar merak ve heyecanla bekliyoruz...

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Sayın Ali KAMACIOĞLU, sanayici ve iş insanlarının çoğu belirlenen yeni asgari ücreti çalışanlarına ödeyemeyeceğinden çok yakında işten durdurmaların yaşanacağı başka da çare bulamadıklarına ilişkin mesajlar göndermeye başladılar. Hükümet nezdinde girişimde bulunmanızı istiyorlar!

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Sayın Biray HAMZAOĞULLARI, bölgenizin sosyal hizmet çalışanları ayakta uyuyunca artık vekiller olarak sizin devreye girmeniz ve bu insanlara destek olmanız kaçınılmaz hale geldi. Bölgeyi çok iyi bilen bölgeliyi tanıyan birisi olarak bu konuda sorumluluğunuz çok büyük...

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Sayın İlker İPEKDAL, Toplum Sağlığı ve Hasta Hakları Derneği resmileşerek nihayet ilk genel kurulunu yaparak sizi başkanlığa getirmişler. Özellikle hasta haklarının çiğnendiği böyle bir dönemde büyük rol oynarsınız ve yılların ihmalinin de önüne geçmiş olursunuz...

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Sayın Başaran DÜZGÜN, Öksüz Atlar Ülkesinde isimli kitabınızın beklenenden çok daha fazla ilgi gördüğü ve Türkiye basınında da tanıtımına başlandığını memnuniyetle öğrendik. Tebrik eder yenin yayınlarınızın devamını bekleriz...

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