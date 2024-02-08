Bizim namı değer Berber Mahmut olmak üzere...

Resmen bombardımana tutuyorlar!

Kimi, tabi bizi...

Daha ne kadar yazıp çizeceğiz bilmiyoruz!

Soru çok basit;

Sosyal konut projeleri ne oldu?

Devlet erkanı sadece bu soruya yanıt verecek, beni de kurtaracak...

Hadi köy köy gezip bir takım sözler vermeseler susup biz de oturacağız, ama tek kelimelik bir açıklama bile yok!

Böyle olunca da devletin saygınlığı ayaklar altına alınıyor...

Bu işin ayıbı kalmamıştır artık!

Yapmayacaksan açıklarsın oturur köşene siner, bir de özürcük dilersin...

...

Biraz karıştırınca dün öğrendik ki topu Merkez Bankası’nın kucağına atmışlar...

Her şey hazırmış, Merkez Bankası onay verince ilk etapta 2 bin sosyal konutun yapımına hemen başlanacakmış!

Sonra da 8 bin daha...

Doğal olarak buradan Merkez Bankası Başkanına sormak gerek!

Bu konuda yetki tamamen sizin elinizde mi?

Doğruysa bunu niye geciktiriyorsunuz!

Ya da bir yerlerden talimat mı geldi geciktirmeniz için...

Çünkü biz daha önce belirtmiştik sosyal konutlar için yerli müteahhitle değil de TOKİ ile çalışılacak diye!

Bu konuda küçük de olsa bir açıklama şart...

...

Bu arada hükümetin sosyal konut projesi buradan bakıldığında başka bahara kalmış gibi gözükürken ilk evim projesinde çalışmalar halen devam ediyor...

Dar gelirli vatandaş da bu projeye yönelmeye başladı!

Hesap kitap yapıyorlar bir milyon 600 Bin TL’lik kredi için bankaya 33 Bin TL gibi astronomik bir rakam ödenecek...

Karı kocanın asgari ücretli olduğunu düşünün toplam 48 Bin TL aylık gelirleri olur!

33 Bin TL’yi bankaya verseler ellerine kalır 15 Bin Türk Lirası...

Ev kirası başta olmak üzere aylık mutfak geliri, elektrikti, suydu çocukların masraflarıydı bu parayı bankaya yatırsalar neredeyse aç kalacaklar!

Neymiş evleri olacak...

EV sahibi olmak için bu paranın bankaya yatırılmasına imkan ve ihtimal yoktur!

Bu gerçeği niye göremiyorlar bunu da anlamak mümkün değildir!

...

Kanser ilaçları niye yok?

Dün kaleme alıp sormuştuk;

Kanser hastalarından ilaç sıkıntı yönündeki şikayetler niye geliyor diye...

Bakanlık yetkililerinden konuyla ilgili bilgi geldi!

Bazı hekim arkadaşlar kızmasın ama sorunun en büyük sebebi onlarmış...

Ülkede birkaç çeşit kanser ilacı var ama her nedense bazı hekimler olmayan ilaçları yazıyormuş reçeteye?

İnanılır gibi değil...

Biraz da burada devlet kıyağı var bazı özel kişilere!

Ülkede olmayan ilaçların getirilmesi için TC’ye yazı yazılıyor ama bu ilaçlar orada da yok...

Ya ABD ya da Avrupa ülkelerine yazılar yazılıyor sonra da bekle babam bekle!

Bu arada iyi bir şey daha öğrendik;

Ay sonu ilaç ihalesine çıkılacak 1 Milyar TL’ye yakın ilaç gelecek...

İlaç sıkıntısı da böylelikle son bulacak!

Artık inşallah mı yoksa maşallah mı diyelim bilemedik...

MESAJ KUTUSU

Sayın Ersin TATAR, Saray’da sekreteriniz olduğunu söyleyen hanımefendiyi uyarın ki makamı kullanarak başkalarının işi gücüyle uğraşmasın zira bunun sonu iyi yerlere gitmez uyarma ihtiyacı hissettik. Böyle devam ederse ismiyle deşifre ederiz başı beklediğinden çok ağrır!

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Sayın Rifat GÜNAY, dar gelirli vatandaşın büyük umutla beklediği sosyal konut projesinde topun sizin kucağınızda olduğu iddia edilmeye başlandı. Bu konuda büyük bir belirsizlik var Merkez Bankası Başkanı olarak detaylı bir açıklama yaparsanız bilgi kirliliğinin de önüne geçmiş olursunuz!

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Sayın Dursun OĞUZ, kamuoyunda ve tabi ki sosyal medyada bir kez daha muhaceret affının getirileceği yönünde konuşmalar yapılmaya başlandı. Bildiğimiz kadarıyla daha geçen yıl bu sıralar af olmuştu, vatandaş tepkili umarız bu konuyu adet haline getirecek kararlar almazsınız!

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Sayın Ünal ÜSTEL, Metehan sınır kapısında giriş ve çıkışları rahatlatacak önlemlerin alınması kararı kamuoyunda memnuniyetle karşılandı. Bu konuda sıkı bir şekilde takipçi olmanız gerek zira aldığınız bazı kararların önüne takoz koyanların olduğu idda edilmeye başlandı!

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Sayın Mahmut ÖZÇINAR, bölgenizde barınağa konulacak diye belirtilen çok sayıda köpeğin kaybolduğu yönündeki açıklamalar hayvan severleri infial içinde bıraktı. Bir çoğu bunların katledildiğini belirten mesajlar gönderiyor, zan altında kalmamak için bir açıklama lütfen!

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Sayın Özdemir BEROVA, mali destek için Ankara’nın göndereceği önemli miktarda paranın hala gelmediği yönündeki muhalif açıklamalar kamuoyunda kafaların karışmasına neden oluyor. Ankara’yı kızdırdık mı yoksa teknik sıkıntılar mı yaşanmaya başladı dersiniz!

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Sayın Aral MORAL, son dönemde aktif siyasetin içinde yaptığınız açıklamalar kamuoyunda ilgiyle izlenmeye başladı. Özellikle genç kesimin sıkı takibindesiniz bunu çok iyi değerlendirmek gerek değil mi?

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Sayın Ahmet Melih KARAVELİOĞLU, Ercan yakınlarında kurmayı planladığınız sanayi bölgesi için yoğun talepler aldığınız konuşulmaya başlandı. Hesabı kitabı iyi bilen bir bankacı olarak yerinde ve zamanında bir yatırım yaptınız hayırlı işler bol kazançlar temenni ederiz!

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Sayın Dürdane Abi ACI, müdürü olduğunuz Karayolları Dairesi’nde son günlerdeki kıpırdanış sizi takip edenler tarafından memnuniyetle karşılanmaya başladı. Bir de personel sayısını artırabilirseniz zaten başarılar da beraberinde gelecektir!

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Sayın Turgay KONTİ, millet ekmek derdindeyken sizin viski tanıtım ve sofralarınız birilerini kızdırmış olmalı ki kızgın mesajlar gelmeye başladı. Elinizdeki özel ve pahalı içkileri koruma altına almanız öneriliyor.