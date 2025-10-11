Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), eğitim, sanat ve kültür alanlarında ortak projeler geliştirmeyi hedefleyen bir Mutabakat Anlaşması imzaladı. Anlaşma, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi ile MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden tarafından imzalandı.

Anlaşma, iki üniversite arasında ortak eğitim programları geliştirilmesi, akademik, sanatsal ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, öğrenci ve akademisyen değişimi, bilimsel toplantılar ve atölyeler gibi çok yönlü iş birliklerini kapsıyor. Bu kapsamda, taraflar üniversiteler arasındaki bilgi paylaşımını artırarak öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında sürdürülebilir bir etkileşim ortamı oluşturmayı amaçlıyor.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, işbirliğiyle ilgili olarak, “Sanat ve tasarım odaklı bir üniversite olarak, bölgemizdeki nitelikli ve benzer kurumlarla birlikte üretmek bizim için büyük önem taşıyor. MGÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize yeni ufuklar açacak” dedi.

MGÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden ise, “ARUCAD ile imzaladığımız bu işbirliği protokolü, hem sanatsal hem akademik anlamda yeni projelerin önünü açacak. İki üniversitenin bilgi birikimi ve yaratıcılığı, geleceğin sanat eğitimine önemli katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma ile ARUCAD ve MGÜ, sanat ve tasarım temelli yükseköğretim alanında sinerji yaratarak ulusal ve uluslararası düzeyde daha güçlü bir işbirliği ağı kurmayı hedefliyor.