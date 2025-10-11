Cumhurbaşkanı adayı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak, “Kıbrıs Türkü’nün egemenliğini, devletini ve Cumhuriyetini kimse ortadan kaldıramaz” dedi.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tatar, Paşaköy, Vadili ve Dörtyol köylerini ziyaret etti.

Halka hitap eden Tatar, konuşmasına halkı selamlayarak başladı. Tatar, “Karşı taraftaki zihniyet federasyoncu. Bunlar Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin ve diğer sol cephenin temsilcileridir.. Biz ise beş yıl önce sizlerin desteğiyle, iki devletli siyaset diyerek yeni bir yola çıktık” şeklinde devam etti.

Tatar, CTP adayına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ifadesini kullanmadığı eleştirisinde bulunarak, "Çünkü bunlar cumhuriyetimizi ortadan kaldırmak için yemin etmiş bir zihniyeti temsil ediyorlar.Utanmazlık had safhada!” şeklinde konuştu

Tatar, şöyle devam etti:

“Milli siyaset, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’yle uyum içinde yürütülmektedir. Elli yıldır süren federasyon görüşmelerinden hiçbir sonuç alınamadığı için yeni bir yol çizdik. Artık Türkiye ile istişare içinde yeni bir döneme girdik ve bu yoldan geri dönüş yoktur."

Cumhurbaşkanı Tatar, geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeniden bir araya geldiğini hatırlatarak, “Sayın Erdoğan bir dünya lideri! New York’ta BM Genel Kurulu’nda Gazze konusunda yaptığı konuşmayla en fazla alkış alan liderdir” dedi.

Erdoğan’ın kürsüde, “Bundan sonra Kıbrıs’ta iki devlet vardır, federasyon devri kapanmıştır” dediğini de hatırlatan Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ve biz artık federasyon görüşmesi yapmayacağız. Yeni siyasetin adı budur” ifadelerini kullandı.

Tatar, iki devlet siyasetini BM’den İslam Dünyası’na kadar her platformda duyurduklarını da belirtti ve şunları kaydetti:

“Her yerde KKTC bayrağıyla vardık. Egemenlik dedik, iki devlet dedik. Kıbrıs Türk halkının varlığı ancak iki egemen devletle mümkündür.”

Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi, 6 Şubat depremi ve küresel krizlere rağmen ülkeyi güçlü bir şekilde yönettiklerini vurgulayarak, “Bütün bu felaketlere rağmen hükümetimiz ve Türkiye’nin tam desteğiyle bu yapıyı ayakta tuttuk. Refahı artırmayı başardık. Neden? Çünkü istikrar, uyumlu hükümet ve Anavatan Türkiye’nin tam desteği vardı.” dedi.

Tatar, Türkiye’nin desteğiyle yapılan alt yapı, sağlık, dijital dönüşüm ve tarım yatırımlarının ülkeyi dönüştürdüğünü belirterek,

“Türkiye ile ilişkilerimiz son dönemde en üst noktada. Türkiye’nin her yerine gittim, gençlerle, sanayicilerle, sivil toplumla buluştum. KKTC’ye olan sevgi, muhabbet, hürmet büyük...Bu ilişkiler geleceğe emin adımlarla yürümemizi sağlayacak. Şimdi yeni bir atağa geçiyoruz; diplomatik, ekonomik, turizm ve yatırım alanlarında yeni bir dönem başlıyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, seçimlerin tarihî önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bütün dünya bu seçimi izliyor. Bir tarafta onlar, bir tarafta biz varız. Biz kazandığımızda manşetler şöyle olacak: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kazandı, Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliği bir kez daha onaylandı"

Tatar, “Karşımızdaki zihniyet, Kıbrıs Cumhuriyeti’yle ortaklık adı altında bizi azınlığa düşürmek, Türkiye’yi bu topraklardan çıkarmak istiyor. Bu, bizim sonumuzun başlangıcı olur. Buna kimsenin gücü yetmeyecek.” dedi.

Tatar, konuşmasını “Halkımız neyin ne olduğunu görüyor. Günlük sıkıntılar elbette var ama her şeyin temeli devlet, cumhuriyet ve egemenliktir. Bunlar ayakta kaldığı sürece umutlu yarınlara ulaşabiliriz... Gazamız mübarek olsun” sözleriyle tamamladı.