11.10.2025 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi’nde, bir apartman dairtesinin mutfağında, muhtemelen faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, mutfakta bulunan muhtelif beyaz eşyalar, mobilyalar, perdeler ve mutfak eşyaları yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise balkonun sürme kapı camları çatlamış ve ikametgahın tüm duvarıları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.