11.10.2025 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, Veysel ERÖRS (E-25) 202 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki AA 338 B plakalı araç ile batı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mehmet Necat AYER (E-55) yönetimindeki VR 661 plakalı salon aracı sağından geçmeye çalışması sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Özgür DANIŞMAN (E-50) yönetimindeki ZUA 974 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan ZUA 974 plakalı araç sürücüsü Özgür DANIŞMAN ve araçta yolcu olarak bulunan Rumeysa İNANICI (K-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Rumeysa İNANCI’nın sağ ayağında kırık teşhisi ile Özgür DANIŞMAN ile birlikte müşahede altına alınmıştır.

AA 338 B plakalı araç sürücüsü Veysel ERÖRS, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.