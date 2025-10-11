10.10.2025 tarihinde, saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun 35-36’ıncı kilometreleri arasında, Songül İNAL (K-25) yönetimindeki PM 327 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp tekrar kontrolsüz şekilde yola girmiş ve yolun sağında bulunan çelik bariyerlere sağ yan kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmaya müteakip yol içerisine savrulan PM 327 plakalı araç, o esnada Pamuklu İstikametine doğru seyreden Ülfet OSMAN (E-35) yönetimindeki SS 240 plakalı salon aracın sol ön kısmına da çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PM 327 plakalı araç sürücüsü Songül İNAL ile araçta yolcu olarak bulunan Çiçek İNAL (K-52) ve SS 240 plakalı araç sürücüsü Ülfet OSMAN, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde Ülfet OSMAN’nın sağ ayak ve sol dizinde kırık, Çiçek İNAL’ın ise akciğerinde travma teşhisi ile tümü müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.