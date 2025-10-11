Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) Londra’ya çalışma ziyareti düzenledi.

Dernekten verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk iş dünyasının uluslararası arenadaki görünürlüğünü artırma hedefiyle GİAD Başkanı Yusuf Tekinay önderliğinde 5–9 Ekim tarihleri arasında Birleşik Krallık’a çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Yeni ticaret ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, diaspora ile bağların güçlendirilmesi ve genç profesyonellere yönelik sürdürülebilir iş birlikleri geliştirilmesi için yapılan çalışma ziyareti kapsamında GİAD heyeti; iş dünyası temsilcileri, diaspora örgütleri ve farklı sektörlerden Kıbrıslı Türk profesyonellerle bir araya geldi.

Alton & Co sahibi ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) UK Yönetim Kurulu Üyesi Altan Kemal, heyete İngiltere’deki şirket kuruluş süreçleri, güncel yasal düzenlemeler ve yatırım ortamıyla ilgili bilgi verdi.

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Başkanı Kenan Nafi ile yapılan görüşmede, diaspora toplumunun Türkiye’ye yönelik iş birliği ve yatırım potansiyelleri ele alındı.

Kariyerini Londra’da sürdüren Bank of Tokyo Stratejik Planlama Masası Başkanı Serhat İnanlı, Hummingbird Ventures Yönetici Ortağı Fırat İleri, Oliver Wyman Ortağı Cem Dedeağa, Airbus Defence and Space mühendislerinden Dr. Şevket Çetinsel ve Avukat Çağrı Coşar gibi Kıbrıslı Türk profesyonellerle bir araya gelen heyet, onların deneyimlerini dinledi.

GİAD heyeti ayrıca Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği üyeleriyle görüşerek, geleceğe dönük işbirliği fırsatlarını değerlendirdi. Görüşmede, gençlerin kariyer gelişimi, uluslararası mentorluk olanakları ve girişimcilikle ilgili ortak projeler ele alındı.

Ziyaret kapsamında KKTC Londra Temsilcisi Aysan Mullahasan Atılgan, KTTO Londra Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi Altan Kemal, TC Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, ASKON Birleşik Krallık Başkanı Murat Bingöl ve MÜSİAD Birleşik Krallık Başkanı Avukat Türkan Akbaş ile bir araya gelindi.

Görüşmede, Kıbrıslı Türk iş insanlarının Birleşik Krallık’taki potansiyelinin güçlendirilmesi ve Türkiye–Kıbrıs Türk toplumu arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde yürütülen diplomatik çalışmalar ele alındı.

Programın son gününde ise heyet, İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Nesil Çalışkan ile İngiliz Parlamentosu’nda toplantı yaptı. Görüşmede, uluslararası siyasi süreçlerin iş dünyasına etkileri ve Türk Kıbrıslı iş insanlarının küresel platformlarda daha etkin temsil edilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.