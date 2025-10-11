10.10.2025 tarihinde, saat 10.15 sıralarında, Cengizköy’de faaliyet gösteren bal üretimi yapılan bir depoda, muhtemelen ısıtılıp ocak üzerinde bırakılan bal mumunun yanındaki naylon maddeyi ısıtarak tutuşturması sonucu yangın çıkmıştır.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, toplam 60 metrekare ebatında profil demir, trapez saç ve bordexden yapılmış depo, bal çıkarma makinesi, pilli matkap, 2 adet ot ve odun makineleri, 4 torba şeker, 3 adet tahta masa, gaz ocağı, 50 kg bal mumu, 13 adet boş yağ bidonu, 3 adet zeytin yağı dolu bidon, çelik varil ve içerisinde bulunan 30 Litre zeytinyağı, 1 top damlama lastiği, 500 adet cam kavanoz, 3 adet çelik yağ varili, 2 adet çelik bal tepsisi, 5 adet el makası, hava kompresörü ve kaynak makinesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.