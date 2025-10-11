(Kamalı Haber) - Lefkoşa ve Güzelyurt’ta gerçekleştirilen muhaceret kontrolleri kapsamında tespit edilerek tutuklanan zanlılar Rumbidzai Cathrine Mwale, Basirat Folake Onifade, Bernice Chika Freeman, Md Bipol Mia Ve Karim Mia mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis memurları Emine Yekli ve Biran Yıldır, 10 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi bölgesinde Göç İdaresi ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde, Lefkoşa’da sakin olan Rumbidzai Cathrine Mwale’nin 16 Mart 2016 tarihinden itibaren 3495 gündür, Basirat Folake Onifade’nin 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 158 gündür ve Bernice Chika Freeman’ın 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1046 gündür KKTC’de muhaceret izinsiz olarak ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi. Polisler ayrıca ayni gün saat 21:00 raddelerinde Bostancı’da devriye görevinde bulunan Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen kontrolde, yaya olarak tespit edilen Md Bipol Mia’nın 16 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 452 gündür ve Karim Mia’nın ise 11 Temmuz 2024 tarihinden itibaren 457 gündür KKTC’de yetkili makamdan izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edilerek tüm zanlıların suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirterek, soruşturmanın yeni başladığını, zanlıların ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazılacağını belirterek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, tüm zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.