11.10.2025 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde, Şerif BEYAZKAYA (E-36) 140 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UN 420 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, yolun sağına geçmesi sonucu o esnada sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Vepa GULAMOV (E-19) yönetimindeki RM 864 plakalı salon aracın sol ön kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

UN 420 plakalı araç sürücüsü Şerif BEYAZKAYA, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.