Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma ve Tasarruf” suçlarında tutuklanan zanlı J.C.E. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Araçta 16 Paket Uyuşturucu Bulundu

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21:45 raddelerinde Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamından Zanlı J.C.E.’nin kullanımında bulunan araç kontrol amaçlı olarak durdurup yapılan kontrolde Zanlının tasarrufunda 16 paket halinde yaklaşık 12 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 15,565 TL nakit para da bulunarak emare alındığını mahkemeye aktardı.

İfadesi Araştırılacak, Maddeler Analize Gönderilecek

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından gönüllü ifade verdiğini vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini ayrıca emare olarak alınan maddelerin analize gönderileceğini belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.