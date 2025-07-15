AKEL’den bir heyet dün Gazeteci Şener Levent’i “Avrupa” gazetesi ofisinde ziyaret ederek destek belirtti.

Haravgi gazetesi, Avrupa Konseyi Sol Grup Başkanı ve AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis başkanlığındaki AKEL heyetinin Türkiye’ye iade edilme ihtimaline ilişkin haberler sebebiyle, Levent'i ziyaret ettiğini yazdı.

Heyetin ziyarette Levent’e desteğini ifade ettiğini belirten gazete gerek AP gerekse Avrupa Konseyi çerçevesinde AKEL tarafından yürütülen girişimler hakkında bilgi aktardığını da yazdı.