Güney Kıbrıs’taki barajlarda dün yapılan ölçümlerde doluluk oranlarının düştüğü tespit edildi.

Yapılan ölçümlerde, en büyük iki barajda ortalama 14,7 milyon, bütün barajlarda ise toplam 42.752 milyon metreküp su rezervi kaldığı bildirildi.

Alithia “Barajlar Kuruyor, Arızalar Artıyor” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın en büyük iki barajından biri olan Kurri’deki su rezervinin 15.097 milyon metreküpe düşerek doluluk oranın yüzde 13,1’e, Asprokremmo barajındaki su rezervinin de 7.105 milyon metreküpe düşerek doluluk oranının yüzde 13,6’ya gerilediğini yazdı.

Habere göre, tamamen kuruyan Vizakia barajında 11 bin, Argaka barajında ise 13 bin metreküp su kaldı. Dün yapılan ölçümlerde Poli Hirsofu’daki Ay Marina barajında kalan su rezervi 57 bin (yüzce 19,1), Kalopanayotis barajındaki su rezervi 76 bin (yüzde 20,9) ve Ksilato barajındaki su rezervi de 98 bin (yüzde 6,9) metreküp olarak tespit edildi.

Rum Su İşleri Dairesi kaynakları, sonbaharda barajlara önemli su akışı sağlayacak kadar yağış düşmemesi halinde 2025 sonuna kadar bütün su rezervinin sıfırlanma olasılığı bulunduğunu vurguladı. Tuzlu su arıtma tesisleri aracılığıyla su üretimini artırma projesinin istenilen düzeye 2026’dan itibaren ulaşabileceği belirtildi.

Habere göre, çiftçiler ve vatandaşlar, yetkililerin arızaları gerekçe gösterdiği su kesintilerinin sıklığından veya çok az su verilmesinden şikayet ediyor.