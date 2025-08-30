Rum basını bugün de, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in, pazartesi günü Kıbrıs’a gelecek olmasına yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak Holguin’in salı günü sabah saat 09.00’da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşeceğini ve saat 11.00 sularında KKTC’ye geçerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinin beklendiğini yazdı. Rum basınına göre, Holguin, üçlü görüşme için zemin hazırlıyor.

Gazete, Holguin’in aynı günün akşamında Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle bir araya geleceğini belirtti.

Holguin’in çarşamba günü ise iki toplumlu Gençlik Teknik Komitesi üyeleriyle görüşeceğini kaydeden gazete, cuma günü adadan ayrılması beklenen Holguin’in Güzelyurt’taki Rum mezarlığı ile Larnaka’daki Kıbrıs Türk mezarlığını ziyaret edeceğini yazdı.

Haberde, Holguin’in adadaki temasları çerçevesinde meşgul olacağı konular arasında KKTC’de tutuklu bulunan 5 Rum’un bulunduğu iddia edildi.