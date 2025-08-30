Amerikan Kongresi’ne, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığından kaynaklı “güvenlik risklerinin değerlendirilmesi” iddiasıyla ABD Savunma Bütçe mevzuatında (NDAA) iki değişiklik önerisi sunuldu.

Demokrat partili New York Milletvekili Dan Goldman ve New Jersey Milletvekili George Gottheimer tarafından sunulan “değişiklik önerilerinin” ileri götürülmesinde ABD’de yaşayan Rum ve Yunanların aktif rol oynadığına dikkat çekildi.

Fileleftheros değişiklik önerilerinden birinin, “ABD ve bölgedeki müttefiklerine etkileri öne çıkarılarak" Kıbrıs’taki Türk varlığından kaynaklı “güvenlik risklerinin” değerlendirilmesini, diğerinin de Amerikan hükümetinin Ankara’nın Yunanistan, Güney Kıbrıs ve diğer müttefiklerin “egemenlik haklarını ihlal etme cesaretini kıracak adım atana kadar” Türkiye’ye Amerikan silahı satışının askıya alınması ile ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre “Ankara’nın, Hamas ve diğer terör örgütleriyle ABD’yi ve bölgeyi endişelendiren ilişkilerinin” de taranmasını öngören değişiklik önerilerinin hazırlanması ve Amerikan Kongresi’ne sunulmasında ABD’de yaşayan Rum ve Yunanların aktif rol oynadığı ve halen başlayan sürece “Amerikan Helen Enstitüsü (AHI) ve Helen-Amerikan Konseyi (HALC) liderliğinin” destek verdiği kaydedildi.