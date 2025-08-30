Rum Yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Gazze Şeridi’nde yaşanan trajik insani durum sebebiyle yürüttüğü Filistinli sivillere insani yardım iş birliğini yeniden teyit etti.

Haravgi’nin haberine göre, Rum yönetimi ve BAE tarafından yapılan ortak açıklamada, Rum yönetiminin “Amalthia” adını verdiği Güney Kıbrıs’tan Gazze’ye deniz yoluyla yardım iletilmesi ve potansiyel her yolla sürekli, güvenli ve kesintisiz insani yardım sağlamaya bağlılıklarını yineledi.

Açıklamada, Mart 2024’te devreye sokulan “Amalthia”nın Gazze’ye havadan, karadan ve deniz yoluyla göndermek için yardım toplama çabasının bir tamamlayıcısı olduğu da kaydedildi.