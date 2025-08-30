Güney Kıbrıs’ta yetkililerin, Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) santrallerinin kaçak işletilmesini önlemek için 2029 yılı sonuna kadar özel önlemler içeren bir plan hazırladığı ve Avrupa Komisyonu’ndan, yaptırımlar konusunda muafiyet beklediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, hazırlanan planda Dikelya ve Vasiliko’daki santrallerin hava kirliliği oluşturmasına izin verilmesi sunulduğunu ve bu muafiyetin, enerji sistemiyle ilgili altyapının hayata geçirilmesini mümkün kılınması açısından oldukça önemli görüldüğünü yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın elektrik üretiminde fosil yakıta bağımlılıktan kademeli olarak uzaklaşmaya yatırım yaptığı kaydedildi.