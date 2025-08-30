Güney Kıbrıs’ta hafta içi yapılan Dış Rumlar Konferansı dün tamamlandı.

Haravgi gazetesi, konferansın odak noktasının Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) seyahat eden Rumlara vize muafiyeti, Güney Kıbrıs’ın ocak ayında devralacağı Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı, Güney Kıbrıs’ın İngiltere ve ABD ile olan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve yurt dışında yaşayan Rum gençlerin Kıbrıslı kimliğinin muhafaza edilmesi olduğunu yazdı.

Gazete, konferansın tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan “Tüm Dünya Kıbrıs Mücadelesi Koordinasyon Komitesi” (PSEKA) Başkanı Philip Christopher’ın, ABD’de yaşayan Rumların önemli başarılara imza attığı gibi, çeşitli tahriklerle karşılaştığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Christopher, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in uzun yıllar sonra ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret ile ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına belirleyici katkısı bulunduğuna işaret ederken, ABD’nin Rumlara uyguladığı vizenin kaldırılması (Visa Waiver Program) prosedüründe ilerleme sağlandığını, ancak Trump hükümetindeki değişiklikler nedeniyle bu doğrultuda küçük bir gecikme yaşandığını belirtti.

Christopher, Türkiye’ye F-35 savaş uçaklarının satılmasını önlemek için verilen mücadelenin de "başarılı olduğunu" ve Türkiye’nin bu programdan çıkarıldığını söyledi.

KKTC’de tutuklanan 5 Rum’un serbest bırakılması için de mücadele verdiklerini ifade eden Christopher, bu doğrultuda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya mektup gönderdiklerini ve Rubio’nun, 5 Rum’un serbest bırakılması için KKTC ile Türkiye’ye baskı yapacağını belirttiğini kaydetti.

Gazete, “Tüm Dünya Dış Rumlar Federasyonu”nun (POMAK) yeni seçilen Başkanı Hristos Karaolis’in Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında son yıllarda şekillenen iyi ilişkilere vurgu yaparak, bu ilişkilerde İngiltere’de yaşayan Rumların büyük etkisi olduğunu söylediğini yazdı.

POMAK’ın eski Başkanı Andreas Papaevripidis ise, Güney Kıbrıs’ın devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na vurgu yaparak, Avrupa Konularından Sorumlu Müsteşar Marilena Rauna’nın kendilerine yaptığı sunumu değerlendireceklerini ve bu bağlamda yoğun şekilde çalışacaklarını kaydetti.

Haberde, DİKO’nun Avrupa Parlamentosu’ndaki Milletvekili Kostas Mavridis’in de Türkiye’nin Kıbrıs’taki “yasadışı kolonizasyonu”, KKTC’deki Rum mallarını “gasp etmesi” ve “Kıbrıs Cumhuriyeti” kütüğünde yer alan Kıbrıslı Türk sayısından çok daha fazla olan seçmen sayısını gündeme getirdiği belirtildi.

-PSEKA’da Başkan yeniden Philip Christopher

Gazete, bir diğer haberinde de PSEKA’nın dün, Dış Rumlar Konferansı çerçevesinde yeni yönetim kurulu için seçim yaptığını yazdı.

Haberde, PSEKA başkanlığına yeniden Philip Christopher’ın getirildiği kaydedilirken, Başkan Vekili Savvas Çivikos, Başkan Yardımcıları Andreas Papaevripidis, Mihalis Tumazos ve Kiriakos Papastilianu, Sayman George Miltiadus ve Genel Sekreter de Mihalis Hacılukas oldu.