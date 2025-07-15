Hava yastıklarıyla ilgili skandalda aralarında eski bakanın da aralarında olduğu dört kişiye cezai sorumluluk
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Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddetin önlenmesi amacıyla cep telefonlarına yüklenen “ELPİS” uygulaması dün resmen devreye girdi.
Haravgi ve diğer gazeteler, Rum Polis Genel Müdürlüğü’nde dün düzenlen basın toplantısında, özellikle aile içi şiddet mağdurlarının polise çok kısa sürede ve sessiz biçimde erişebilmelerine imkan tanıyan “ELİPS” uygulamasının devreye girdiğini yazdılar. Mobil uygulama, olası şiddet kurbanlarının tek tuşa basarak polise ulaşmalarına imkan sağlayacak.