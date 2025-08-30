Larnaka -Aradip’teki hurda geri dönüşüm tesisinde dün sabah saatlerinde meydana gelen ve üç kişinin ciddi yaralanmasına sebep olan patlamanın RMMO’nun Koşşi’deki (Üçşehitler) atış alanından alınan mühimmat kaynaklı olduğu, olay yerinde patlamamış ikinci bir mühimmat daha bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros, 52 yaşındaki Rum’un, topladığı hurdaları Aradip’teki, izinsiz olduğu belirtilen tesise götürdüğü, tesiste çalışan 39 yaşındaki Nijeryalı çalışanın, Rum’un teslim ettiği hurdaları mevcut hurda yığını üzerine attığı anda patlama meydana geldiğini yazdı.

Patlama sonucu oluşan şok dalgası ve fırlayan metal parçaları, tesise hurda götüren Rum’un, hurdaları teslim alan tesis çalışanı Nijeryalının ve o sırada hurda teslim etmek üzere tesadüfen tesiste bulunan 42 yaşındaki Bulgar asıllı Rum vatandaşının ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Patlama üzerine polis ambulans, itfaiye olaya müdahele ederken, polis olay yerini kordon altına aldı.

Larnaka Genel Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların, vücutlarına saplanan metallerin çıkarılması için ameliyat edilmesinin söz konusu olduğu da haber verildi.

Rum polisinin, RMMO bomba uzmanının katkısıyla olay yerinde yapılan incelemede patlamanın askeri mühimmat kaynaklı olduğu belirlendi. Polis kaynakları, olay yerinde ikinci bir mühimmat bulunduğu ve oradan alınıp başka bir yere götürülerek kontrollü patlatma ile imha edildiği bilgisini de verdi.

Haberde 13 Eylül 2023’te de yine Aradip’te, başka bir tesiste benzer şekilde askeri mühimmat kaynaklı patlama meydana geldiği ve o zaman da 68, 55 ve 50 yaşlarındaki üç kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Habere göre, patlama, hurdacıların patlamamış mühimmatı toplamak üzere RMMO atış alanlarına girişini engelleyecek önlemler alınması ve atış alanlarından metal toplamaya devam eden izinsiz tesislerin derhal kapatılması gereğini yeniden gündeme getirdi.