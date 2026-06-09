Kamalı Haber

Gümrüksüz mal tasarrufu ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan tutuklanan zanlı A.K. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Yener olguları aktardı. Polis, 8 Haziran 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında Haspolat civarında Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde geçerek, birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlı A.K.'nin Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını söyledi.

Araçta 1900 Kilo Kırmızı Et Bulundu

Polis, zanlının aracında yapılan aramada 1900 kilo kırmızı et tespit edilerek emare alındığını, mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının etleri kimler için getirdiğinin araştırılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

3 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.