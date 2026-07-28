Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen “Resmi evrak düzenleme, tedavüle sürme ve KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından tutuklanan S.İ. mahkemeye çıkarıldı.

Pasaporttaki Tarihin Değiştirildiği Tespit Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Emre Özdiken olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 10:30 raddelerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesine giriş-çıkış dökümü almak için gelen zanlının Pakistan pasaportunda yapılan kontrolde muafiyet izni mührünün 16.08.2024 tarihli olması gerekirken üzeri silinerek 16.08.2025 tarihi ile değiştirildiğini tespit edildiğini söyledi.

Sahte Pasaportu Görevliye Verdiği Öne Sürüldü

Polis, zanlının sahtelediği pasaportu görevli muhaceret memuruna vererek tedavüle sürdüğünü kaydetti. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 16.08.2024 tarihinden itibaren 710 gün ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Telefon ve Belge İncelemeleri Yapılıyor

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının suçunu itiraf eder niteliğinde bir gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Zanlıdan el imza örnekleri alınarak PGM Belge İnceleme Uzmanlığına gönderildiğini kaydeden polis, ayrıca cep telefonunda incelemelerin yapılabilmesi için PGM Data Şubesine gönderilmiş olup halen cevabı beklendiğini aktardı.

2 Aya Kadar Cezaevine Gönderildi

Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduğunu belirterek tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.