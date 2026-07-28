Kamalı Haber

Gönyeli’de 2024-2026 yılları arasında meydana gelen müstahdem tarafından hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı O.Y. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Şirkete Ait Yeraltı Kablolarını Çaldığı İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ahmet Korkmaz olayla ilgili bulguları aktardı. Korkmaz, 2024-2026 yılları arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Alayköy’de sakin H.T.’nin yapmakta olduğu Hakkı Talhaoğlu Elektrik Müteahhitliği LTD. isimli işletmede kamyon şoförü olarak görev yapan zanlı O.Y.’nin şirkete ait yeraltı elektrik kablolarını çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi.

İkametgahta Elektrik Kabloları Bulundu

Polis, tutuklanan zanlı O.Y.’ye ait ikametgahın araç park alanı içerisinde huzurunda yapılan aramada marka ve modeli henüz tespit edilemeyen çeşitli ebatlarda elektrik kabloları bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

60 Kilo Kabloyu 60 Bin TL'ye Sattığı Öne Sürüldü

Polis, zanlının ifadesinde işten arta kalan kabloları şirkete geri götürmediğini söylediğini kaydetti. Polis, yapılan araştırmada zanlının 60 kilo kabloyu Lefkoşa Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerine 60 bin TL’ye sattığının tespit edildiğini kaydetti. Polis, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu, zanlının yaptığı beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Avukat: "İşten Arta Kalan Kablolar Alındı"

Mahkemede söz alan zanlının avukatı, müvekkilinin müşteriler tarafından parası ödenmiş, işten arta kalan kabloları aldığını, dolayısıyla şirketin şikayetçi olma hakkı bulunmadığını söyledi.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.