Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar" suçundan tutuklanan zanlı D.K. mahkemeye çıkarıldı.

Park Halindeki Aracı Ateşe Verdiği İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Nurettin Özgenler olguları aktardı.

Polis, zanlının 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 02:50 raddelerinde Yenikent’te sakin A.D.’ye ait Toyota Corolla marka aracı park halinde bulunduğu sırada kasten ve kanunsuz olarak henüz tespit edilemeyen yakıcı bir materyal kullanılarak ateşe vermek suretiyle kasti hasara uğrattığını söyledi.

Araçta 100 Bin TL Hasar Oluştu

Polis, çıkan yangında bahse konu araçta tahmini 100 bin TL hasar meydana geldiğini belirtti.

Evinde Çakmak ve Kıyafetler Bulundu

Polis, zanlının aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği ikametgahı içerisinde tespit edilerek tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada yatak odasından masa üzerinde çakmak ve yine yatak odasında ağzı açık bavul içerisinde güvenlik kamerasından tespit edilen olay saatinde giydiği kıyafetlerin bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Deliller İncelemeye Gönderildi

Polis, Olay Yeri İnceleme Şubesi tarafından bahse konu yanan araç üzerinden kalıntı örnekler alınarak incelenmeye gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının parmakları üzerinden alınan swap örneklerinin de incelemeye gönderildiğini aktardı. Polis memuru, alınması gereken tanık ifadeleri ve temin edilmesi gereken kamera görüntüleri mevcut olup, beklenen raporlar da olduğunu belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

"Ben Bir Şey Yapmadım" Dedi

Mahkemede söz alan zanlı ise, “Ben o mahallede oturuyorum, olay saatinde evime giderken görüldüm ama ben bir şey yapmadım.” dedi.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.