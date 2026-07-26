Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp ve Telefonda Tacizlik” suçlarından tutuklanan zanlı A.N. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Eşini Ölümle Tehdit Etti

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Zalihe Karagil olayla ilgili bulguları aktardı. Karagil, 26 Temmuz 2026 tarihinde saat 03:30 raddelerinde Lefkoşa adresinde Lefkoşa'da sakin zanlı A.N.’nin eşini telefon hattı üzerinden arayarak "Kimin altındaydın da bebek uyumadı bu saate kadar, çık dışarı, dışarı çıkmazsan ya seni ya bebeği ya anneni ya kardeşini öldüreceğim." diyerek şiddet tehdidinde bulunup telefonda taciz ettiğini söyledi.

Saçından Sürükleyip Boğazını Sıktı

Polis, zanlının daha sonra evden dışarıya çıkmadığı gerekçesi ile adı edileni sağ eli ile saçından tutup sürükleyerek, yine sağ eli ile boğazını sıkıp, sol eliyle yüzünün sağ tarafına tokat atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini mahkemeye aktardı.

Müşteki Hastaneye Kaldırıldı

Polis, yapılan şikâyet üzerine zanlının temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını, müştekinin acil servise götürülüp doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu almasının sağlandığını mahkemeye aktardı.

Mahkemeden 3 Gün Tutukluluk Kararı

Polis, tüm bu olgular ışığında tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.