Kamalı Haber

Lefkoşa'da meydana gelen “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçundan tutuklanan C.C.C., K.R.M., K.R.M., Y.A.A.A. ve G.C.E. mahkemeye çıkarıldı.

Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri Tarafından Tespit Edildiler

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mahmutcan Özgöçmen olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Lefkoşa'da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan kontrolde C.C.C.’nin 29.11.2022 tarihinden itibaren 1333 gün, K.R.M.’nin 11.01.2023 tarihinden itibaren 1290 gün ve K.R.M.’nin 11.01.2023 tarihinden itibaren 1290 gün yetkili makamlardan izinsiz KKTC'de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Aynı Gün Devriyede İki Kişi Daha Yakalandı

Polis, saat 23:00 raddelerinde yine aynı cadde üzerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerince yapılan devriyede tespit edilen Y.A.A.A.’nın 02.12.2022 tarihinden itibaren 1330 gün, G.C.E.’nin ise 29.11.2024 tarihinden itibaren 603 gün KKTC'de yetkili makamlardan izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini aktardı.

İhraç İşlemleri Başlatıldı

Polis, zanlıların tutuklandığını, mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis, bu süre zarfında zanlıların KKTC'de herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırıldığını, ayrıca ihraç işlemleri başlatıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, ihraç işlemlerinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemeden 8 Gün Tutukluluk Kararı

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.