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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından düzenlenen Tayfun Operasyonunda 3 kilo 100 gram uyuşturucuyla yakalanan Pakistanlı 26 yaşındaki zanlı M.S. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Operasyonda 3 Kilo 100 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı. Polis, 17 Temmuz 2026 tarihinde Narkotik Şube tarafından alınan bilgide Lefkoşa’da yaşayan zanlının uyuşturucu tasarruf edip sattığına dair bilgi alındığını söyledi.

Polis, aynı gün düzenlenen operasyonda zanlının Ortaköy’de araçla seyir halinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, ekipleri gören zanlının kaçmaya çalıştığını, makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti.

Evinde Vakumlu Paketler İçerisinde Uyuşturucu Bulundu

Polis, zanlının üzerinde ve aracında yapılan aramada bir şey bulunmadığını, akabinde evinde yapılan aramada yatak odasında vakumlu paketler içerisinde 3 kilogram 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

89 Gram Uyuşturucuyla İlgili İtiraf

Polis, zanlının itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini, uyuşturucu maddeyi 15 Temmuz’da bir şahsın yönlendirmesiyle aldığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ayrıca 7 Temmuz’da 89 gram hintkeneviri türü uyuşturucuyu yine aynı şahsın yönlendirmesiyle temin edip, 5 gramını içip, 84 gramını Lefkoşa’da konumlara bıraktığını itiraf ettiğini aktardı.

Tutuklu Yargılanmasına Karar Verildi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen miktarın yüksek olduğunu, zanlının yargılanması halinde uzun süreli hapis cezası almasının öngörüldüğünü söyledi. Polis, bu nedenle zanlının yargılamadan kaçabileceğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının iki ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.