Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hintkeneviri) Tasarrufu” suçundan tutuklanan zanlı W.D.N.M. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olayla ilgili bulguları aktardı. Pınardan, 5 Haziran 2026 tarihinde saat 20.30 raddelerinde Lefkoşa’da Oğuz Karayel Sokak üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibinin devriyede bulunduğu esnada şüpheli hareketler sergileyen zanlı W.D.N.M. üzerinde yapılan aramada, giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde bulunan 2 adet Parlament sigara kutusu içerisinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 18 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Analiz Sonuçları Bekleniyor

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin analize gönderildiğini, maddenin muhafazasında kullanılan naylonun ise gerekli incelemelerin yapılabilmesi için PGM İz İnceleme Birimi’ne sevk edildiğini açıkladı. Polis, zanlının sözlü beyanda bulunduğunu, bu beyanların araştırılmasının sürdüğünü kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

7 Gün Tutukluluk Emri

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.