Kamalı Haber

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı H.T. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

9 Bin Sterlini Şirkete Teslim Etmediği İddia Edildi

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, Lefkoşa’da bir şirkette muhasebeci olarak çalışan zanlının 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde İskele’de bir şahsa 17 bin sterlin karşılığında sattığı altyapı malzemelerine karşılık aldığı 9 bin sterlini şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Evinde Evraklar Bulundu

Polis, şikayetin 23 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, zanlının evinde yapılan aramada mesele ile ilgili evraklar tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Suçunu Kabul Eder Nitelikte İfade Verdi

Polis memuru, zanlının suçunu kabul eder nitelikte ifade verdiğini kaydetti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını ifade eden polis, bu süre içerisinde ifadeler temin edildiğini, cep telefonunun incelemeye gönderildiğini kaydetti.

Mahkemeden 8 Gün Tutukluluk Kararı

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, 8 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.